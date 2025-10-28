«Ещё есть шанс спасти семью»: Самойлова на фоне развода выставила условие провинившемуся Джигану
Оксана Самойлова заявила, что её развод с рэпером Джиганом (Денисом Устименко) не является пиар-кампанией, а у артиста «ещё есть шанс спасти семью – повзрослеть». Об этом блогер сообщила в беседе с корреспондентом Telegram-канала Mash.
У здания суда журналист зачитал ей трогательное обращение матери Джигана. Блогер ответила, что «много лет ждала», но ситуация так и не изменилась. Она призналась, что слушала песни мужа и даже плакала, однако подчеркнула, что «дело не в треках».
По словам адвоката Самойловой, процесс проходит мирно и спокойно – споров о детях и разделе имущества пока нет.
