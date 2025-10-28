«Ещё есть шанс спасти семью»: Самойлова на фоне развода выставила условие провинившемуся Джигану

28 октября 2025, 15:09

Самойлова на фоне развода: Джиган ещё может спасти семью, если повзрослеет

Джиган и Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова заявила, что её развод с рэпером Джиганом (Денисом Устименко) не является пиар-кампанией, а у артиста «ещё есть шанс спасти семью – повзрослеть». Об этом блогер сообщила в беседе с корреспондентом Telegram-канала Mash.