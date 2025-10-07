Самая большая любовь Филиппа Киркорова: Анастасии Стоцкой 43 года. Куда певица пропала из шоу-бизнеса и от кого на самом деле ее дети
Певица и актриса Анастасия Стоцкая в последние годы всё реже появляется на публике и почти не дает интервью. 7 октября артистке исполняется 43 года. «Радио 1» расскажет, куда пропала исполнительница и что ее связывает с Филиппом Киркоровым.
Ранние годы и образование Анастасии СтоцкойАнастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Её мать работала художницей по текстилю, а отец был врачом-реаниматологом. Уже в четыре года девочка начала заниматься вокалом и танцами в ансамбле «Кияночка». В столице Украины Настя прожила десять лет. Позже семья переехала в Москву — туда поступил её брат по материнской линии Павел Майков, впоследствии известный зрителям по роли Пчелы в сериале «Бригада». Сначала в Москву отправилась мать, а затем к ней присоединились отец и дочь.
Настя училась в обычной школе, а почти всё свободное время посвящала танцам в столице. Судьбоносным стало газетное объявление о наборе новой труппы в Театр Луны Сергея Проханова. Руководитель театра сразу заметил талант девочки и принял её в студию. Уже через год она дебютировала в спектакле «Фанта-Инфанта». После школы Стоцкая поступила в Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) на курс Проханова, выбрав специализацию «актёр мюзикла».
Карьера и сотрудничество с Филиппом КиркоровымНастоящая популярность пришла к Стоцкой в 2002 году, когда она получила главную роль в мюзикле «Чикаго», продюсером которого выступил Филипп Киркоров. Именно он стал проводником молодой артистки в мир шоу-бизнеса.
Впоследствии поп-король не раз называл Стоцкую своей «самой большой любовью» и признавался, что их связь была «кармической». По словам артиста, их отношения могли бы перерасти в долгий союз, но личные обстоятельства помешали этому.
«Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе», — говорил он.Однако до брака дело не дошло. По словам певца, в тот период он находился в тяжёлом психологическом состоянии, а отношения с Настей стали для него настоящим спасением.
«Настя меня спасала в тот период от крайней черты», — признавался артист.Стоцкая, в свою очередь, отмечала, что была влюблена в Киркорова, но не хотела разрушать его брак с Аллой Пугачевой. Она до сих пор относится к певцу с уважением и теплотой, признавая его значимость в своей жизни.
«Когда он возникает где-то на горизонте, я трепещу. Для меня это особенный человек в моей жизни, который меня очень многому научил, очень многое мне дал, обо мне всем рассказал, меня показал, нарядил», — рассказывала певица в программе «Секрет на миллион».
Личная жизнь и разводы Анастасии СтоцкойАнастасия Стоцкая официально была замужем дважды. Её первым мужем стал актёр Алексей Секирин. Пара тайно обвенчалась в 2003 году, но спустя пять лет отношения завершились.
В 2010 году певица вышла замуж за бизнесмена Сергея Абгаряна. У супругов родились сын Александр и дочь Вера. В 2019 году Стоцкая и Абгарян расстались, однако долгое время артистка не афишировала перемены в личной жизни. Официальный развод состоялся только в 2023 году. Стоцкая объясняла, что хотела дождаться, пока эмоции утихнут, чтобы оградить детей от лишней травмы.
«Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе», — объясняла певица.
Сын Стоцкой и его «сходство с Киркоровым»Поклонники часто отмечают сходство сына Анастасии Александра с Филиппом Киркоровым и его наследником Мартином. Сам Киркоров связывает это с «мистическим влиянием» их отношений, ведь «бывшая любовь не проходит бесследно».
Стоцкая же поясняла, что внешнее сходство ее сына связано с бывшим мужем, который напоминает певца, поэтому и сын похож на Киркорова.
«Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждым фото с моими детьми: мол, ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец. Это не заканчивается. Когда я без настроения, могу написать, мол, да — дети Филиппа Киркорова», — делилась она.
Отношение Стоцкой к спецоперацииАнастасия Стоцкая родилась в Киеве, однако после начала спецоперации не делала публичных заявлений и не высказывала политическую позицию. Тем не менее в апреле 2024 года она приняла участие в благотворительном спектакле Центрального академического театра Российской армии. Все сборы от показа были направлены на поддержку участников СВО.
Анастасия Стоцкая сегодняВ июле 2023 года появились слухи, что певица уехала из России. Позже выяснилось, что она просто отправилась с детьми в отпуск в Египет.
Сегодня Стоцкая почти не появляется на публичных мероприятиях и сосредоточилась на закулисной жизни. Ведёт блог, где делится снимками с детьми, прогулками и морскими поездками. Хотя концертов в расписании артистки больше нет, Стоцкая по-прежнему работает в сфере искусства. Она задействована сразу в нескольких постановках. Например, Стоцкая играет Душечку в мюзикле «В джазе только девушки», а также исполняет главную роль в «Кабаре».
Также Анастасия появляется в таких спектаклях, как «Последняя сказка», «Карамазовы» и «Леди на день»