Самая большая любовь Филиппа Киркорова: Анастасии Стоцкой 43 года. Куда певица пропала из шоу-бизнеса и от кого на самом деле ее дети

Анастасия Стоцкая (фото: Instagram* / 100tskaya)

Певица и актриса Анастасия Стоцкая в последние годы всё реже появляется на публике и почти не дает интервью. 7 октября артистке исполняется 43 года. «Радио 1» расскажет, куда пропала исполнительница и что ее связывает с Филиппом Киркоровым.



Ранние годы и образование Анастасии Стоцкой

Анастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Её мать работала художницей по текстилю, а отец был врачом-реаниматологом. Уже в четыре года девочка начала заниматься вокалом и танцами в ансамбле «Кияночка». В столице Украины Настя прожила десять лет. Позже семья переехала в Москву — туда поступил её брат по материнской линии Павел Майков, впоследствии известный зрителям по роли Пчелы в сериале «Бригада». Сначала в Москву отправилась мать, а затем к ней присоединились отец и дочь.

Настя училась в обычной школе, а почти всё свободное время посвящала танцам в столице. Судьбоносным стало газетное объявление о наборе новой труппы в Театр Луны Сергея Проханова. Руководитель театра сразу заметил талант девочки и принял её в студию. Уже через год она дебютировала в спектакле «Фанта-Инфанта». После школы Стоцкая поступила в Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) на курс Проханова, выбрав специализацию «актёр мюзикла».

Карьера и сотрудничество с Филиппом Киркоровым

Настоящая популярность пришла к Стоцкой в 2002 году, когда она получила главную роль в мюзикле «Чикаго», продюсером которого выступил Филипп Киркоров. Именно он стал проводником молодой артистки в мир шоу-бизнеса.

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / 100tskaya)
Впоследствии поп-король не раз называл Стоцкую своей «самой большой любовью» и признавался, что их связь была «кармической». По словам артиста, их отношения могли бы перерасти в долгий союз, но личные обстоятельства помешали этому.

«Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе», — говорил он.
Однако до брака дело не дошло. По словам певца, в тот период он находился в тяжёлом психологическом состоянии, а отношения с Настей стали для него настоящим спасением.

«Настя меня спасала в тот период от крайней черты», — признавался артист.
Стоцкая, в свою очередь, отмечала, что была влюблена в Киркорова, но не хотела разрушать его брак с Аллой Пугачевой. Она до сих пор относится к певцу с уважением и теплотой, признавая его значимость в своей жизни.

«Когда он возникает где-то на горизонте, я трепещу. Для меня это особенный человек в моей жизни, который меня очень многому научил, очень многое мне дал, обо мне всем рассказал, меня показал, нарядил», — рассказывала певица в программе «Секрет на миллион».

Личная жизнь и разводы Анастасии Стоцкой

Анастасия Стоцкая официально была замужем дважды. Её первым мужем стал актёр Алексей Секирин. Пара тайно обвенчалась в 2003 году, но спустя пять лет отношения завершились.

В 2010 году певица вышла замуж за бизнесмена Сергея Абгаряна. У супругов родились сын Александр и дочь Вера. В 2019 году Стоцкая и Абгарян расстались, однако долгое время артистка не афишировала перемены в личной жизни. Официальный развод состоялся только в 2023 году. Стоцкая объясняла, что хотела дождаться, пока эмоции утихнут, чтобы оградить детей от лишней травмы.

«Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе», — объясняла певица.

Сын Стоцкой и его «сходство с Киркоровым»

Поклонники часто отмечают сходство сына Анастасии Александра с Филиппом Киркоровым и его наследником Мартином. Сам Киркоров связывает это с «мистическим влиянием» их отношений, ведь «бывшая любовь не проходит бесследно».

Анастасия Стоцкая с детьми (фото: Instagram* / 100tskaya)
Стоцкая же поясняла, что внешнее сходство ее сына связано с бывшим мужем, который напоминает певца, поэтому и сын похож на Киркорова.

«Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждым фото с моими детьми: мол, ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец. Это не заканчивается. Когда я без настроения, могу написать, мол, да — дети Филиппа Киркорова», — делилась она.

Отношение Стоцкой к спецоперации

Анастасия Стоцкая родилась в Киеве, однако после начала спецоперации не делала публичных заявлений и не высказывала политическую позицию. Тем не менее в апреле 2024 года она приняла участие в благотворительном спектакле Центрального академического театра Российской армии. Все сборы от показа были направлены на поддержку участников СВО.

Анастасия Стоцкая сегодня

В июле 2023 года появились слухи, что певица уехала из России. Позже выяснилось, что она просто отправилась с детьми в отпуск в Египет.

Сегодня Стоцкая почти не появляется на публичных мероприятиях и сосредоточилась на закулисной жизни. Ведёт блог, где делится снимками с детьми, прогулками и морскими поездками. Хотя концертов в расписании артистки больше нет, Стоцкая по-прежнему работает в сфере искусства. Она задействована сразу в нескольких постановках. Например, Стоцкая играет Душечку в мюзикле «В джазе только девушки», а также исполняет главную роль в «Кабаре».
Также Анастасия появляется в таких спектаклях, как «Последняя сказка», «Карамазовы» и «Леди на день»

