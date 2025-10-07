Блогер Валя Карнавал задолжала ФНС более 350 тысяч рублей
По данным издания, задолженность сформировалась из-за недоимок по ИП Карнауховой. Блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) должна Федеральной налоговой службе 352 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
«Теперь блогеру грозит возбуждение исполнительных производств и блокировка счетов», — говорится в материале.
Ранее стало известно, что долг Никиты Михалкова перед ФНС вырос на миллион рублей. Режиссер является совладельцем ювелирной компании, которая уже несколько лет испытывает финансовые трудности. На сегодняшний день идёт процесс ликвидации. В марте предприятие было должно налоговой 16 млн рублей. Сейчас долг увеличился до 17 млн рублей.