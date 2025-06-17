Самые быстрые самолеты: топ-15 скоростных военных истребителей и гражданских авиалайнеров

17 июня 2025, 13:33

Фото: istockphoto / rebius

Самолёты — не просто средство передвижения, а настоящие машины скорости: от гражданских авиалайнеров, которые могут развивать скорость 800 км/ч, до военных истребителей и экспериментальных аппаратов, способных преодолевать барьеры в тысячи километров в час. «Радио 1» расскажет о самолёте, установившем абсолютный рекорд, и о том, какой бизнес-джет уже на подходе, чтобы стать лидером XXI века.





Содержание Какую скорость могут развивать самолеты Абсолютный рекорд скорости в истории авиации Топ самых быстрых истребителей в мире

Топ самых быстрых гражданских самолетов Интересные факты о самолетах

Какую скорость могут развивать самолеты

Абсолютный рекорд скорости в истории авиации

Топ самых быстрых истребителей в мире



Топ самых быстрых гражданских самолетов

Boeing 747 и Airbus A380 — классические широкофюзеляжные лайнеры;

Boeing 777 и Airbus A350 — более современные модели с улучшенной топливной эффективностью;

Concorde — единственный сверхзвуковой пассажирский самолёт (выведен из эксплуатации в 2003 году).

Интересные факты о самолетах