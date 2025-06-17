Самые быстрые самолеты: топ-15 скоростных военных истребителей и гражданских авиалайнеров
Самолёты — не просто средство передвижения, а настоящие машины скорости: от гражданских авиалайнеров, которые могут развивать скорость 800 км/ч, до военных истребителей и экспериментальных аппаратов, способных преодолевать барьеры в тысячи километров в час. «Радио 1» расскажет о самолёте, установившем абсолютный рекорд, и о том, какой бизнес-джет уже на подходе, чтобы стать лидером XXI века.
Какую скорость могут развивать самолетыСкорость самолетов сильно различается в зависимости от их модели и предназначения. Например, пассажирские авиалайнеры обычно движутся со скоростью 800–900 км/ч, тогда как военные истребители способны разгоняться до 2000–3500 км/ч и выше. Сверхзвуковые самолеты, такие как Concorde, могли развивать скорость порядка 2200 км/ч.
Абсолютный рекорд скорости в истории авиацииАбсолютным рекордсменом по скорости среди пилотируемых самолётов остаётся экспериментальный X-15, разработанный в США. В 1967 году он достиг скорости 7 274 км/ч на высоте более 31 километра. Это значение до сих пор не превзойдено ни одним другим пилотируемым летательным аппаратом. Среди реактивных самолётов, находившихся на вооружении, наивысший показатель продемонстрировал разведчик Lockheed SR-71 Blackbird. В 1976 году он развил скорость 4 075 км/ч и установил мировой рекорд на маршруте Нью-Йорк–Лондон, преодолев его менее чем за два часа.
Топ самых быстрых истребителей в мире Среди серийных истребителей лидируют советские перехватчики МиГ-25 и МиГ-31, способные разгоняться до 3 916,8 км/ч и 3 463,92 км/ч соответственно. За ними следуют американские F-15 Eagle и F-14 Tomcat, а также российские Су-27 и МиГ-29, скорость которых превышает 2695.2 км/ч.
Некоторые из этих машин проектировались в условиях холодной войны с прицелом на перехват высотных разведчиков или бомбардировщиков. Такие характеристики были критичны в условиях гонки вооружений. Например, МиГ-25 способен подниматься на высоту до 25 километров, преодолевая барьер в 3 000 км/ч. F-15 Eagle, в свою очередь, стал одним из наиболее мощных многоцелевых истребителей США с максимальной скоростью около 2 660 км/ч.
Топ самых быстрых гражданских самолетовСовременные пассажирские самолёты обычно летают со скоростью 800–900 км/ч. Среди них можно выделить:
- Boeing 747 и Airbus A380 — классические широкофюзеляжные лайнеры;
- Boeing 777 и Airbus A350 — более современные модели с улучшенной топливной эффективностью;
- Concorde — единственный сверхзвуковой пассажирский самолёт (выведен из эксплуатации в 2003 году).
Global 8000 — один из самых современных деловых самолётов, находящийся в стадии подготовки к коммерческой эксплуатации. По результатам испытаний, он способен достигать до 1150 км/ч, что делает его потенциально самым быстрым гражданским самолётом XXI века.
Интересные факты о самолетах
- Самый большой пассажирский самолёт — Airbus A380. Он вмещает до 850 человек в монокомпоновке и имеет размах крыла почти 80 метров;
- Boeing 747 был первым широкофюзеляжным самолётом. Его называли «Королевой небес» и он стал символом массовых авиаперевозок;
- самый быстрый военный самолёт в истории — SR-71 Blackbird. Его максимальная скорость превышала 3 500 км/ч. Он мог улететь от ракет, запущенных по нему;
- самый манёвренный истребитель — российский Су-35. Благодаря векторной тяге он способен выполнять фигуры, невозможные для большинства других машин;
- стелс-технологии впервые массово применены в F-117 Nighthawk. Самолёт был практически невидим для радаров, хотя по сути не был истребителем;
- Ту-160 «Белый лебедь» — самый тяжёлый сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Он до сих пор состоит на вооружении России;
- C-5 Galaxy — один из крупнейших военно-транспортных самолётов США. Его грузовой отсек способен вместить два танка M1 Abrams;
- беспилотники всё активнее вытесняют пилотируемую авиацию в разведке и ударных миссиях. Лидером в этой сфере считаются США с серией MQ;
- автономные системы посадки используются на гражданских лайнерах с конца 1960-х. Они позволяют совершить посадку даже в условиях нулевой видимости;
- советский реактивный перехватчик МиГ-25, способный достигать скорости почти 3 000 км/ч, по сей день остаётся одним из самых быстрых самолётов, принятых на вооружение. А первый самолёт, преодолевший 1 000 км/ч в горизонтальном полёте, стал немецкий истребитель Me 163 Komet во времена Второй мировой войны.