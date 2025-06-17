Украинский боец нецензурно высказался о командовании после удара ВС РФ по Киеву
Командование армии Украины (ВСУ) подвергло удару российских военных (ВС РФ) склад боеприпасов в районе Киева на фоне дефицита боеприпасов. Об этом объявил командир взвода батальона «Айдар»* Станислав Бунятов, сообщило издание «Лента.ру».
Украинский военный назвал тех, кто принял решение о размещении бомб, людьми со странностями. Бунятов отметил, что ангары со снарядами находились «под открытым небом».
Бунятов нецензурно высказался об итогах массированного удара ВС России по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве в ночь на 17 июня. Со слов военнослужащего, украинское командование сосредоточило огромный объем боеприпасов, который детонировал до утра после попадания ВС РФ. Еще боец обратил внимание на «лютый дефицит» снарядов на фронте.
Ранее сообщалось, что командование 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев ВСУ прибыло на учебный полигон в Черниговской области, чтобы забрать новобранцев, названных «смертниками».
*Признан в России террористической организацией и запрещен
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