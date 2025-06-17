Украинский боец нецензурно высказался о командовании после удара ВС РФ по Киеву

17 июня 2025, 12:19

Боевик «Айдара»* Бунятов отреагировал на взрывы в Киеве матом

Фото: iStock/ Vladislav Stepanov

Командование армии Украины (ВСУ) подвергло удару российских военных (ВС РФ) склад боеприпасов в районе Киева на фоне дефицита боеприпасов. Об этом объявил командир взвода батальона «Айдар»* Станислав Бунятов, сообщило издание «Лента.ру».