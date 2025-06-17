ВСУ обстреляли Донецк из американской РСЗО HIMARS

17 июня 2025, 11:58

Фото: iStock/bpawesome

Вооруженные силы Украины применили американскую систему HIMARS для атаки на Донецк, сообщил представитель Следственного комитета России. Он отметил, что удар был нанесен по жилому району города, где не было никакой военной техники.