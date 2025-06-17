ВСУ обстреляли Донецк из американской РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины применили американскую систему HIMARS для атаки на Донецк, сообщил представитель Следственного комитета России. Он отметил, что удар был нанесен по жилому району города, где не было никакой военной техники.
Утром, 17 июня, в Ленинском районе Донецка раздались несколько взрывов. В это время мэр города Алексей Кулемзин сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Позже он добавил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали как минимум 10 человек. Также он отметил, что есть предварительные данные о погибших, однако их количество сейчас устанавливается.
Читайте также: