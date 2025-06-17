Командование ВСУ называло новобранцев «смертниками», сообщил пленный боец Лысенко
Командование 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев ВСУ прибыло на учебный полигон в Черниговской области, чтобы забрать новобранцев, названных «смертниками». Об этом сообщил военнопленный Александр Лысенко в видеоролике, опубликованном Минобороны России.
Боец подчеркнул, что командование 72-й бригады обращалось к новобранцам со словами: «О, новое пополнение смертников». Новые солдаты выбирались путём указывания на них пальцем. Причём, в случае предъявления медицинских справок о тяжёлых болезнях в ответ они слышали лишь фразу: «Мы вас быстро вылечим».
Также пленный высказался о дисциплине в рядах ВСУ. В его группе из трёх человек не все были готовы к участию в боевых действиях. Лысенко рассказал, что один из военных прибыл на позицию в состоянии алкогольного опьянения, отметив, что нашёл заброшенный дом, где несколько дней употреблял спиртное. Другой военный самовольно оставил позицию и занялся мародёрством.
Кроме того, Лысенко рассказал про случай, когда бойцы ВСУ открыли огонь по своим. Он отметил, что двое людей с синими повязками, как у них, подошли к одному из домов. Когда им навстречу вышла группа Лысенко, те достали оружие и открыли огонь.
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