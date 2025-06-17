Командование ВСУ называло новобранцев «смертниками», сообщил пленный боец Лысенко

17 июня 2025, 10:48

Фото: iStock/Michele Ursi

Командование 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев ВСУ прибыло на учебный полигон в Черниговской области, чтобы забрать новобранцев, названных «смертниками». Об этом сообщил военнопленный Александр Лысенко в видеоролике, опубликованном Минобороны России.