«Самое смешное»: Политолог спрогнозировал итог встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

Политолог Светов: встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС закончится ничем
Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что «играть» нужно только «на победу». Встреча состоится в 20:15 по московскому времени, к разговору также присоединятся европейские лидеры. Они обсудят результаты саммита на Аляске и возможности прекращения конфликта на Украине.
Политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что самое смешное в этой встрече надзор глав европейских государств над президентом якобы суверенной страны.
«Все должны присмотреть, чтобы он вел себя прилично. Но вот Трамп эти планы разрушил, сначала он поговорит с Зеленским, а потом уже эта семерка, которая будет сглаживать впечатление», — сказал он.
По мнению эксперта, встреча закончится ничем, ведь все участники говорят, что необходимо давить на Россию.
«Президент Франции, премьер-министр Великобритании говорят, что нужно принудить Россию. Вот такие песни. Зеленский говорит о том, что территорию он, вроде, уступает, а, вроде, и нет. Он сказал, что Донбасс они не отдадут, потому что это крепость против России. Теперь командующий ВСУ заявляет, что будет готовиться к войне с Россией, создавая высокотехнологичную эффективную армию. Вот весь набор ответов», — объяснил он.
Политолог добавил, что пока четыре региона, которые конституционно входят в состав РФ, не освобождены, военные действия будут продолжаться.
«И поэтому сказки о том, что состоится встреча Путина, Зеленского и Трампа, где что-то подпишется, являются просто фантазией. Это пустое дело», — сказал Светов.
Эксперт отметил, что Европа хочет продолжать войну, но делать это без американцев трудно, поэтому они хотят склонить Трампа на свою сторону «под соусом безопасности».