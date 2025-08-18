«Самое смешное»: Политолог спрогнозировал итог встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

18 августа 2025, 16:35

Политолог Светов: встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС закончится ничем

Фото: istockphoto/ValleraTo

Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что «играть» нужно только «на победу». Встреча состоится в 20:15 по московскому времени, к разговору также присоединятся европейские лидеры. Они обсудят результаты саммита на Аляске и возможности прекращения конфликта на Украине.





Политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что самое смешное в этой встрече надзор глав европейских государств над президентом якобы суверенной страны.





«Все должны присмотреть, чтобы он вел себя прилично. Но вот Трамп эти планы разрушил, сначала он поговорит с Зеленским, а потом уже эта семерка, которая будет сглаживать впечатление», — сказал он.

«Президент Франции, премьер-министр Великобритании говорят, что нужно принудить Россию. Вот такие песни. Зеленский говорит о том, что территорию он, вроде, уступает, а, вроде, и нет. Он сказал, что Донбасс они не отдадут, потому что это крепость против России. Теперь командующий ВСУ заявляет, что будет готовиться к войне с Россией, создавая высокотехнологичную эффективную армию. Вот весь набор ответов», — объяснил он.

«И поэтому сказки о том, что состоится встреча Путина, Зеленского и Трампа, где что-то подпишется, являются просто фантазией. Это пустое дело», — сказал Светов.