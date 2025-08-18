Axios: гарантии безопасности для Киева могут включать размещение войск США
В гарантии безопасности для Киева могут включить пункт о размещении американский войск на Украине. Об этом сообщает портал Axios.
Об этом источнику заявил один из советниковпрезидента США Дональда Трампа. По его словам, в гарантиях безопасности для Киева могут включить пункт, по которому американская армия будет находиться на территории страны.
Другой источник портала отметил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины пока не решен, поэтому беседы в прессе по этому поводу вестись не будут. При этом ранее американский госсекретарь Марко Рубио отмечал, что предоставление таких гарантий со стороны США было бы очень важным шагом.
