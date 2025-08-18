В Крыму считают, что Зеленский не станет слушать Трампа
Член госсовета Цеков: Зеленский не прислушается к Трампу по вопросу Крыма
Владимир Зеленский не станет прислушиваться к позиции американского президента Дональда Трампа по поводу невозможности возвращения Крыма в состав Украины. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Сергей Цеков.
По его словам, Зеленскому «вообще наплевать на Крым и Украину в целом».
«Его не волнует мир. Чем дольше конфликт, тем дольше он будет находиться во главе Украины, у него будут возможности зарабатывать. Поэтому его позиция абсолютно понятная. Он, думаю, не прислушается к призывам Трампа. К сожалению, их не поддержит и Евросоюз», — сказал Цеков «Газете.Ru».
Он подчеркнул, что позиция Трампа относительно принадлежности Крыма отвечает международному праву.
В свою очередь политолог Аслан Рубаев в беседе с RT сравнил отношение Трампа к Путину и Зеленскому.
«Мы видели отношение Трампа к Зеленскому, и надо сказать, что отношение Трампа к Украине, оно очень плохое. Трамп не знает Украину, он и не хочет её узнавать. В принципе, его этот вопрос не интересует. Для Трампа Украина — это только лишь очередной кейс, решив который он может выйти на получение Нобелевской премии», — отметил эксперт.
Он считает, что встреча США и России на Аляске продемонстрировала уважительное отношение Трампа и всей его команды к Путину. По словам Рубаева, «Трамп не заморачивается, как пройдёт встреча с Зеленским, ему совершенно всё равно».
Политолог подчеркнул, что Путина и Зеленского сравнивать нет никакого смысла. Поскольку российский лидер является главой ядерной державы, а глава киевского режима — «посмешищем» и «наркоманом».