В Крыму считают, что Зеленский не станет слушать Трампа

18 августа 2025, 16:17

Член госсовета Цеков: Зеленский не прислушается к Трампу по вопросу Крыма

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не станет прислушиваться к позиции американского президента Дональда Трампа по поводу невозможности возвращения Крыма в состав Украины. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Сергей Цеков.





По его словам, Зеленскому «вообще наплевать на Крым и Украину в целом».





«Его не волнует мир. Чем дольше конфликт, тем дольше он будет находиться во главе Украины, у него будут возможности зарабатывать. Поэтому его позиция абсолютно понятная. Он, думаю, не прислушается к призывам Трампа. К сожалению, их не поддержит и Евросоюз», — сказал Цеков «Газете.Ru».

«Мы видели отношение Трампа к Зеленскому, и надо сказать, что отношение Трампа к Украине, оно очень плохое. Трамп не знает Украину, он и не хочет её узнавать. В принципе, его этот вопрос не интересует. Для Трампа Украина — это только лишь очередной кейс, решив который он может выйти на получение Нобелевской премии», — отметил эксперт.