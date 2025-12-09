Сборы резервистов 2026: кого призовут, в чем суть указа Путина
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Планируется привлечение резервистов. Подробнее о порядке проведения сборов, освобождении от призыва и мерах наказания за уклонение читайте в материале «Радио 1».
Кто такие резервистыРезервисты — это граждане, находящиеся в запасе и подписавшие контракт с Минобороны, чтобы стать частью мобилизационного резерва. Обычно это люди, прошедшие военную службу или обучавшиеся в военных учебных заведениях. Проще говоря, такие граждане готовы выполнять воинские обязанности, но при этом сохраняют свой гражданский статус. В отличие от действующих военных, они не служат постоянно. Заключив контракт, получают ежемесячное вознаграждение и регулярно проходят обучение.
Их юридический статус в России определен законом о воинской обязанности и специальным положением о резервистах. Чтобы стать частью мобилизационного резерва, нужно соответствовать нескольким условиям: иметь опыт военной службы или закончить специальный учебный центр, соответствовать физическим и психологическим требованиям, а также подписать контракт. Важно не превышать предельный возраст для своего звания. Некоторые категории граждан не могут заключить контракт. Это касается тех, кто имеет отсрочку от призыва, находится под следствием или имеет неснятую судимость. Помимо этого, нельзя подписать его тем, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство.
Суть нового указа Путина о призыве россиян, находящихся в запасеВ октябре 2025 года Госдума приняла закон о введении специальных сборов для резервистов (президент РФ Владимир Путин подписал его 4 ноября). Теперь их могут призывать на сборы в случае вооруженных конфликтов или при проведении контртеррористических операций. В Генштабе сообщили, что резервисты займутся охраной важных объектов, таких как энергетические компании, транспортные узлы и нефтеперерабатывающие заводы. Их основная задача — защищать эти объекты и противодействовать беспилотникам, но только в своих родных регионах.
Если резервист не явится по повестке, его могут оштрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей.
Что такое военные сборыВоенные сборы — это специальная форма подготовки граждан, состоящих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, направленная на поддержание их боевого мастерства и способности быстро включиться в состав действующей армии в случае необходимости.
По закону «О воинской обязанности и военной службе» существуют два основных типа сборов. Первый — учебные, где мужчины отрабатывают свои навыки и проходят подготовку. Второй — проверочные, которые помогают оценить готовность воинских частей и работу военкоматов. В октябре 2025 года Госдума добавила новый вид сборов — специальные. Они предназначены для защиты объектов критической инфраструктуры. Участвовать в них будут только резервисты.
Как проходит вручение повестокСогласно указу президента, мобилизационное управление Минобороны разрабатывает директиву и отправляет ее в военкоматы по регионам. Затем они начинают рассылать повестки тем, кто находится в запасе.
Их должны вручить не позже чем за 10 дней до начала мероприятий. Есть два способа доставки: либо лично с росписью, либо отправка заказным письмом. С ноября 2024 года в России заработал Единый реестр воинского учета, который позволяет отправлять их в электронном формате. Однако депутат Госдумы Андрей Красов в 2023 году уточнил, что электронные повестки не применяются для призыва на военные учения.
Когда и где будут проходить мероприятия, решает Министерство обороны. Закон четко определяет сроки: учения не могут длиться более двух месяцев подряд. Также есть ограничения на общее время, которое человек может провести на сборах за весь период службы. Для тех, кто находится в запасе, но не в резерве, этот лимит составляет 12 месяцев. А для резервистов он выше — до 24 месяцев.
Кого призовут на сборы в 2026 годуВоенные сборы — это регулярные мероприятия, которые проходят каждый год. Порядок их организации определили еще в 2006 году. По закону «О воинской обязанности и военной службе», на них призывают граждан, состоящих в запасе. Это те, кто уже отслужил в армии — будь то срочная служба или альтернативная, а также выпускники военных вузов. В запасе могут находиться и женщины с военно-учетными специальностями, например, медики. В 2026 году на сборы могут призвать именно таких людей.
Можно ли отказаться от военных сборовОтказаться от участия в военных сборах просто так не получится — это может привести к административным санкциям и другим неприятностям. Есть определенные условия, при которых можно избежать вызова, согласно Федеральному закону № 55-ФЗ:
- Наличие брони для сотрудников органов власти и местного самоуправления, а также для организаций в период мобилизации или войны;
- Служба в Росгвардии, МВД, МЧС, ФСБ и других государственных структурах;
- Участие в добровольческих формированиях, созданных государством;
- Работа в авиации, на железнодорожном транспорте или на судах морского и речного флота (в навигационный период);
- Участие в посевных или уборочных работах (в их сезон);
- Педагогическая деятельность;
- Учеба в образовательных учреждениях (очно или очно-заочно);
- Заочная форма обучения — во время промежуточной и итоговой аттестации или подготовки диплома;
- Наличие трех и более несовершеннолетних детей, которые проживают с военнообязанным;
- Отсрочка от призыва на срочную службу;
- Пребывание за границей.