«Жёлтая карточка»: В ГД уверены, что Трамп отправил сигнал Зеленскому

08 декабря 2025, 15:33

Миронов: разочарование Трампа является предупреждением Зеленскому

Владимир Зеленский

Заявление президента США Дональда Трампа о разочаровании Владимиром Зеленским, который до сих пор не почитал проект мирной сделки, является предупреждением Зеленскому. Так считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.





Ранее Трамп выразил разочарование тем фактом, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом по Украине.





«Такое публичное разочарование — это, говоря футбольным языком, жёлтая карточка, предупреждение Зеленскому. Либо он соглашается на условия и прекращает тянуть время, либо следующая карточка будет красной и приведёт к его удалению с поста или вообще с Украины», — пояснил Миронов в беседе с RT.

«Думаю, Зеленскому лучше прочитать (мирный план. — Ред.) и полюбить его», — приводит издание слова аналитика.