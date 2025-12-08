«Жёлтая карточка»: В ГД уверены, что Трамп отправил сигнал Зеленскому
Миронов: разочарование Трампа является предупреждением Зеленскому
Заявление президента США Дональда Трампа о разочаровании Владимиром Зеленским, который до сих пор не почитал проект мирной сделки, является предупреждением Зеленскому. Так считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Ранее Трамп выразил разочарование тем фактом, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом по Украине.
«Такое публичное разочарование — это, говоря футбольным языком, жёлтая карточка, предупреждение Зеленскому. Либо он соглашается на условия и прекращает тянуть время, либо следующая карточка будет красной и приведёт к его удалению с поста или вообще с Украины», — пояснил Миронов в беседе с RT.
Он выразил мнение, что на сегодняшний день процесс урегулирования «всё больше замыкается персонально на Зеленском». По мнению Миронова, без него мир на Украине наступит быстро.
Тем временем аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович рекомендовал главе киевского режима всё-таки изучить мирный план, разработанный в Вашингтоне, пишут argumenti.ru.
«Думаю, Зеленскому лучше прочитать (мирный план. — Ред.) и полюбить его», — приводит издание слова аналитика.