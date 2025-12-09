Немецкий политолог Бааб предрек бегство Зеленского при поддержке спецназа США

09 декабря 2025, 12:43

Политолог Бааб: Зеленский может решиться на побег из-за кризиса на Украине

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться сбежать с Украины. Соответствующее предположение высказал немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive.