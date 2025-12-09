Немецкий политолог Бааб предрек бегство Зеленского при поддержке спецназа США
Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться сбежать с Украины. Соответствующее предположение высказал немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам эксперта, американский спецназ поможет Зеленскому сбежать в другую страну. Бааб отметил, что украинская армия не имеет шансов изменить ход спецоперации.
В связи с этим, политолог считает, что у предводителя киевского режима нет иного выбора, кроме как покинуть Украину, чтобы избежать последствий неудач на фронте.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем фактом, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
