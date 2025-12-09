Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до девяти
Девять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах. Об этом в своем блоге сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
Утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали Чебоксары. В числе пострадавших есть ребенок. Все они находятся под наблюдением медицинских специалистов, отметил Степанов.
Вице-премьер добавил, что глава Чувашии Олег Николаев лично контролирует процесс оказания медицинской помощи и функционирование временного пункта размещения для пострадавших.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
