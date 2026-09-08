«Сдал Украину»: Политолог рассказал, почему Дональд Трамп находится «между двух огней»

08 сентября 2026, 11:59

Политолог Гришанов: Трамп находится «между двух огней» из-за личных амбиций

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Заявления Дмитрия Пескова о возможном новом разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа и возобновлении трехстороннего формата дают надежду, но реальная политическая картина в Вашингтоне выглядит куда сложнее.





Главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО, политолог Антон Гришанов в беседе с «Радио 1» разобрал, почему американский президент не давит на Киев, кто саботирует переговоры изнутри США и как рейтинг Трампа влияет на судьбу украинского урегулирования.





«Трамп между двух огней. Несмотря на публичную риторику о стремлении к миру, президент США ведет себя крайне осторожно. Вследствие падения собственного рейтинга он не хочет, чтобы его обвинили ястребы в Республиканской партии в том, что он сдал Украину», — сказал он.

«Война в Иране занимает большую часть повестки. Украинская проблема ушла на второй план. Администрация не вполне эффективна в реагировании на кризисы, часть которых сама начинала. При этом внутри самой Республиканской партии нет единства», — констатировал политолог.

«Наблюдается разброд и шатание. В условиях отсутствия единства провести субстантивные шаги по Украине Трампу будет сложно. Ему нужна поддержка партии, а её пока нет. Зеленский демонстрирует Западу, что он по-прежнему во главе процесса, и ему можно доверять финансовые потоки. У Запада нет единого понимания, кто мог бы его заменить. Различные центры влияния (Великобритания, спецслужбы США) поддерживают разных кандидатов в Киеве (Фёдорова, Буданова*), поэтому "физическая замена" ставленника, как во времена Холодной войны, сейчас невозможна», — объяснил политолог.