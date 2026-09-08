«Сдал Украину»: Политолог рассказал, почему Дональд Трамп находится «между двух огней»
Политолог Гришанов: Трамп находится «между двух огней» из-за личных амбиций
Заявления Дмитрия Пескова о возможном новом разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа и возобновлении трехстороннего формата дают надежду, но реальная политическая картина в Вашингтоне выглядит куда сложнее.
Главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО, политолог Антон Гришанов в беседе с «Радио 1» разобрал, почему американский президент не давит на Киев, кто саботирует переговоры изнутри США и как рейтинг Трампа влияет на судьбу украинского урегулирования.
«Трамп между двух огней. Несмотря на публичную риторику о стремлении к миру, президент США ведет себя крайне осторожно. Вследствие падения собственного рейтинга он не хочет, чтобы его обвинили ястребы в Республиканской партии в том, что он сдал Украину», — сказал он.
По словам эксперта, администрация сохраняет сотрудничество с Киевом, хотя и «не столь прямолинейное», как при Байдене. И значительная часть внимания Трампа сейчас переключена на Ближний Восток.
«Война в Иране занимает большую часть повестки. Украинская проблема ушла на второй план. Администрация не вполне эффективна в реагировании на кризисы, часть которых сама начинала. При этом внутри самой Республиканской партии нет единства», — констатировал политолог.
Гришанов перечислил ключевых игроков (Рубио, Хегсет, Бессент), которые не хотят конфликтовать с истеблишментом, поддерживавшим позицию покойного Линдси Грэма.
«Наблюдается разброд и шатание. В условиях отсутствия единства провести субстантивные шаги по Украине Трампу будет сложно. Ему нужна поддержка партии, а её пока нет. Зеленский демонстрирует Западу, что он по-прежнему во главе процесса, и ему можно доверять финансовые потоки. У Запада нет единого понимания, кто мог бы его заменить. Различные центры влияния (Великобритания, спецслужбы США) поддерживают разных кандидатов в Киеве (Фёдорова, Буданова*), поэтому "физическая замена" ставленника, как во времена Холодной войны, сейчас невозможна», — объяснил политолог.
Отвечая на вопрос о мотивации президента США, Гришанов подчеркнул личные амбиции Дональда Трампа и желание войти в историю миротворцем.
«Трамп хочет войти в историю как человек, остановивший реальный конфликт. Он не хочет оказаться в учебниках как президент-неудачник. Хотя сам никогда не признает, что боится этого. Тем не менее, иранский кризис и внутренние распри делают его задачу практически невыполнимой в том темпе, который он обещал избирателям», — заключил собеседник.