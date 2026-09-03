«Реалии прошлого»: политолог оценил заявления Сибиги о позитивной динамике в переговорах

03 сентября 2026, 21:19

Политолог Дудчак: заявление Сибиги о прогрессе касаются отношений США и Украины

Фото: iStock/sandsun

Заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о позитивной динамике переговорного процесса относятся к США. Такое мнение выразил политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Ранее Сибига заявил, что в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине наблюдается позитивная динамика.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Дудчак отметил, что речь идет о диалоге между Украиной и США. Однако эта «позитивная динамика» не имеет отношения к реальной ситуации и к реальному переговорному процессу.





«Вряд ли американцы смогут помочь Украине и надавят на Россию. Это уже реалии прошлого. Сейчас давить на Россию не имеет никакого смысла. Владимир Путин сказал, что МО РФ получило указания по нанесению системных ударов по объектам, расположенным на Украине», — подчеркнул эксперт.