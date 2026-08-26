«Гонять самолет по пустякам»: политолог назвал возможную цель визита главы ЦРУ в Москву

26 августа 2026, 15:29

Политолог Ознобищев: Трамп вероятно решился на уступки России по Украине

Фото: iStock/ronniechua

Президент США Дональд Трамп желает ускорить мирное урегулирование конфликта на Украине перед предстоящими выборами в Конгресс и, вероятно, готов пойти на уступки России в этом вопросе, о которых директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог сообщить нашим спецслужбам в ходе поездки в Москву. Такое предположение сделал член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев.





В разговоре с URA.RU эксперт отметил, что директор ЦРУ не стал бы «гонять самолет по пустякам». Он не исключил, что с ним Вашингтон отправил российским властям некоторые предложения по Украине.





«Учитывая, что наша позиция по нему достаточно ясно очерчена и защищена от разночтений, американский лидер, вероятно, решился на уступки по этому конфликту со стороны Вашингтона, рассчитывая на завершение кризиса как можно раньше», — считает Ознобищев.