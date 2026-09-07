Политолог Денисов призвал с уважением относиться к миссии Уиткоффа и Кушнера

07 сентября 2026, 20:57

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

К переговорной миссии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера стоит относиться с уважением. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Напомним, Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября, а на следующий день они отправились в Киев. Переговоры американцев с президентом России Владимиром Путиным проходили в Кремле и продолжались три часа десять минут. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сам факт встречи говорит о доверии между сторонами, пишут argumenti.ru.





«Безусловно, любые попытки более-менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», — приводит издание слова Пескова.

«Можно предположить с учетом того, что позиции сторон остаются на прежних базовых условиях, что в качестве результатов переговоров могут быть какие-то только тактические решения, связанные, условно говоря, с мораторием на поражение энергообъектов или ударами по топливной инфраструктуре», — предположил политолог.