Политолог Денисов призвал с уважением относиться к миссии Уиткоффа и Кушнера
К переговорной миссии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера стоит относиться с уважением. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Напомним, Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября, а на следующий день они отправились в Киев. Переговоры американцев с президентом России Владимиром Путиным проходили в Кремле и продолжались три часа десять минут. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сам факт встречи говорит о доверии между сторонами, пишут argumenti.ru.
«Безусловно, любые попытки более-менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», — приводит издание слова Пескова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов отметил, что пока нет точной информации о параметрах новых предложений, которые Уиткофф и Кушнер привозили в Москву и Киев.
«Можно предположить с учетом того, что позиции сторон остаются на прежних базовых условиях, что в качестве результатов переговоров могут быть какие-то только тактические решения, связанные, условно говоря, с мораторием на поражение энергообъектов или ударами по топливной инфраструктуре», — предположил политолог.
При этом Денисов подчеркнул, что на официальном политическом уровне миссии Уиткоффа и Кушнера дают высокую оценку. Мы также должны относиться к этим переговорщикам с вниманием и уважением, заключил эксперт.