Сделал пародию на SHAMAN, тайно женился и вызвал ненависть властей: за что оштрафовали Александра Гудкова и где он сейчас?
Александр Владимирович Гудков — известный юморист, телеведущий и видеоблогер. Он прославился как сценарист популярного шоу «Вечерний Ургант», а также благодаря участию в Comedy Woman и команде КВН «Федор Двинятин». 24 февраля артисту исполняется 42 года. «Радио 1» расскажет о его биографии, творческом пути, личной жизни и громких скандалах.
Биография Александра Гудкова: детство и образованиеБудущий шоумен появился на свет 24 февраля 1983 года в подмосковном городе Ступино. Его родители трудились на местном металлургическом заводе. Отец Александра скончался сразу после выпускного сына. У него есть старшая сестра Наталья, с которой он поддерживает теплые отношения.
В школе Гудков учился прилежно, активно участвовал в культурной жизни, пел в хоре и занимался на баяне.
«Меня, конечно, не особо били, но странный же человек, разговаривает необычно, и голос такой. Все хотелось обратить в шутку, и пару раз мне из-за этого ничего не было. "Ой, так это смешно, да что это за юродивый! Пусть поржет там, не трогайте его". Был слабый и худой, но всегда смешной», — рассказал Гудков в беседе со «СтарХитом».
Александр Гудков с сестрой (фото: Instagram* / @gudokgudok)
После девятого класса поступил в физико-математический лицей, успешное окончание которого открывало путь в Московский авиационный технологический институт (МАТИ). Именно здесь Александр начал играть в КВН, что стало его первым шагом в мир юмора. Вскоре его заметили участники студенческой команды «Ступинские перцы», в которой играла его сестра. Так начался его путь в Клубе веселых и находчивых.
В 2000 году он поступил в МАТИ на факультет материаловедения. Будучи студентом, подрабатывал охранником в магазине. Несмотря на успешное окончание вуза, работать по специальности он не стал.
Карьера в КВНДаже во время учебы в институте Гудков продолжал играть в КВН. Он начинал в команде «Стихийное бедствие», затем присоединился к сборной «Ступино», выступавшей в Воронежской лиге.
В 2003 году Александр вместе с сестрой создал команду «Семейка-2», к которой позже присоединились Наталья Медведева и Марина Бочкарева. Коллектив получил новое название «Федор Двинятин» — оно появилось случайно во время выступления в Санкт-Петербурге и отсылало к знаменитому филологу.
В 2008 году команда дебютировала в Высшей лиге КВН и дошла до полуфинала. В следующем году они завоевали третье место в финале. Однако в 2010 году команда завершила официальные выступления.
Александр Гудков (фото: Instagram* / @gudokgudok)
От Comedy Woman до «Вечернего Урганта»Телевизионная карьера Гудкова началась с работы сценаристом для шоу Made in Woman, впоследствии ставшего Comedy Woman. Сначала он выступал в проекте вместе с Натальей Медведевой, а затем стал его постоянным участником. Всего Александр появился более чем в 170 выпусках шоу, которое завершилось в 2020 году.
С апреля 2010-го по февраль 2011 года он вел программу «Смех в большом городе» на СТС. Также с 2010 года участвовал в Yesterday Live на «Первом канале», где в течение четырех сезонов вел модную рубрику.
В 2013 году Гудков стал соведущим «Вечернего Урганта». Позже он уступил свое место за тумбочкой Дмитрию Хрусталеву, но остался в проекте в роли сценариста и закадрового голоса.
Александр Гудков и Иван Ургант (фото: Instagram* / @gudokgudok)
Озвучка, кино и музыкальные проектыАлександр не раз озвучивал персонажей мультфильмов и сериалов, среди которых «Ральф», «Снежная королева-2», «Простоквашино» и «Волшебный парк Джун». Также он попробовал себя в кино, снявшись в фильмах «Похабовск. Обратная сторона Сибири» (2013) и «Демон революции» (2017).
Помимо юмора, Гудков активно работает над музыкальными проектами. Он написал сценарии и снялся в клипах «Цвет настроения синий» и «Ибица» Филиппа Киркорова, «Пьяная любовь» и «Про белые розы» Димы Билана.
Кроме того, он работал над клипами группы Cream Soda и принял участие в видео для «Руки вверх!».
Личная жизнь Александра ГудковаВесной 2020 года в беседе с Ксенией Собчак Александр Гудков сообщил, что готовится к свадьбе. Он отметил, что планирует скромное торжество. В сентябре того же года на его безымянном пальце заметили кольцо. Однако только через два года он официально подтвердил, что женат на девушке по имени Саша.
Гудков также признавался, что морально готов к отцовству.
«Для меня быть без кого-то — это пустая трата времени. Ну правда, эта тема — супер. А день свадьбы — вообще один из лучших моих дней. И вообще я теперь подуспокоился. Понял все», — рассказал артист.
Скандалы и общественный резонансПосле начала СВО комик опубликовал в соцсетях черное изображение, сопровождая его заявлением, в котором выразил несогласие с действиями российских властей. Он отметил: «Мне стыдно, что я родился 24 февраля».
Александр Гудков (фото: Instagram* / @gudokgudok)
Летом 2024 года стало известно, что показ шоу «Подземелья Чикен Карри» Александра Гудкова в российских кинотеатрах был отменен. По словам артиста, причиной могли стать ложные обвинения, в том числе в экстремизме.
«Отменили по разным причинам. Вследствие звонков, угроз в адрес кинотеатров, писем, которые поступали в течение этих трех-четырех дней. Кинотеатры приняли решение не показывать наш выпуск», — прокомментировал комик.
Пародия на SHAMANВ 2022 году на YouTube-канале Гудкова вышел клип «Я узкий» — сатирическая версия хита SHAMAN «Я русский». В ролике Гудков, подражая оригинальному исполнителю, появляется в белой рубашке на фоне открытого пространства, а вместо строчки «Я русский — всему миру назло» исполняет «Я узкий — всем широким назло».
Пародия вызвала негативную реакцию среди представителей власти, в частности, в Госдуме и комитете по культуре.
Впоследствии в СМИ появились сообщения о возможном уголовном преследовании Гудкова. Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков направил в Следственный комитет официальный запрос с требованием возбудить дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В случае признания вины артисту грозило бы от двух до пяти лет лишения свободы.
В январе 2024 года появились сведения о возможном включении Гудкова в реестр иностранных агентов. По данным ряда изданий, соответствующую инициативу в СК и Минюст направили представители общественной организации «Молодой десант».
Александр Гудков (фото: Instagram* / @gudokgudok)
Кампания против Гудкова в РоссииАктриса Яна Поплавская публично заявила, что считает справедливой отмену выступлений комика в Череповце, Тольятти и Мытищах. Она выразила благодарность гражданам, выступившим против Гудкова, и подчеркнула, что патриотически настроенные россияне не приемлют предательства и лицемерия. По ее словам, среди обвинений в адрес юмориста фигурировали предположения о его финансовой поддержке ВСУ.
«Причиной отмены выступлений Гудкова называются "многочисленные жалобы людей", которые "обвиняют Гудкова в спонсировании ВСУ". Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным, кто проявил жесткость, кто отстоял нашу позицию! Позицию патриотов и честных людей, ненавидящих подлость и узкость, предательство и лицемерие», — написала Поплавская.Сегодня Гудков живет на две страны, но преимущественно находится в Латвии. Хотя комик изредка посещает Россию, он фактически перестал появляться на ТВ, сосредоточившись на YouTube-проектах, сценариях и зарубежных выступлениях. Его положение осложняется юридическими проблемами в РФ: в начале 2026 года артиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти за пародию на клип певца SHAMAN.