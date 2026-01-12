«Сделка по Украине с привкусом Гренландии»: Политолог высказался о новом «плане Трампа» и спекуляциях ЕС

12 января 2026, 16:16

Политолог Ежов: Гренландия не имеет никакого отношения к Украине

Фото: iStock/xbrchx

Москва приступила к изучению нового плана американского президента Дональда Трампа по Украине. Он был разработан по итогам встречи представителей США с «коалицией желающих» в Париже 6 января. Новая версия плана содержит идеи Фонда восстановления Украины, но остаются нерешёнными вопросы о территориях и гарантиях безопасности. Новые заявления по украинскому конфликту, а также эскалация в связи с действиями США в Венесуэле и захватом танкера под флагом России внесли дополнительную неопределенность в российско-американские отношения и будущее украинского урегулирования. Кроме того, пока непонятен статус Гренландии.





Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» заявил, что документ отражает взгляды «коалиции желающих», но игнорирует ключевые для России вопросы. Более того, в повестке неожиданно всплыла тема Гренландии, что, по мнению эксперта, добавляет переговорам элемент иррациональности.





«Этот план в большей степени отражает представление Евросоюза. Какое отношение Гренландия имеет к Украине? Абсолютно никакого, это алогично», — констатировал эксперт.

«Чисто гипотетически, в этот пакет мер может войти все, что угодно, даже самое фантастическое. Коалиция желающих просто намеренно затягивает процесс и конфликт. Москве стоит ожидать не прорыва, а лишь появления новых версий планов, пока не будут решены фундаментальные вопросы безопасности», — резюмировал Ежов.