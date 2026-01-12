Трамп: оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек

12 января 2026, 06:56

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп оценил обороноспособность Гренландии и рассказал о других геополитических игроках, заинтересованных в установлении контроля над островом. Свою точку зрения американский лидер изложил в беседе с журналистами.





Некоторое время назад он заявлял, что так или иначе США «заберут» себе Гренландию. По словам Трампа, обороноспособность острова оставляет желать лучшего, а это в свою очередь видят Москва и Пекин.



«Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», — подчеркнул Трамп.