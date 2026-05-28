Секретарь Совбеза РФ Шойгу раскритиковал работу ВТО, ВОЗ и ОЗХО

28 мая 2026, 10:37

Шойгу: ВТО, ВОЗ и ОЗХО демонстрируют политизированный подход к своей работе

Сергей Шойгу (Фото: www.kremlin.ru)

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что ряд международных организаций отошел от принципов равноправной работы. Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.





По его словам, Всемирная торговая организация не реагирует на беспрецедентное число экономических санкций против России и ряда других государств. Также он высказался о работе Всемирной организации здравоохранения в период пандемии коронавируса.





«ВОЗ в период наибольшего риска распространения коронавируса оперативно регистрировала вакцины лишь отдельных стран, тогда как регистрация российских препаратов затягивалась на месяцы», — сказал секретарь Совбеза РФ.

«ОЗХО давно отошла от неангажированных подходов. На экспертов технического секретариата постоянно оказывается давление, из-за чего они с особым пристрастием изучают действия неугодных стран и политизируют итоги расследований», — отметил он.