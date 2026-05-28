Секретарь Совбеза РФ Шойгу раскритиковал работу ВТО, ВОЗ и ОЗХО
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что ряд международных организаций отошел от принципов равноправной работы. Встреча проходит в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.
По его словам, Всемирная торговая организация не реагирует на беспрецедентное число экономических санкций против России и ряда других государств. Также он высказался о работе Всемирной организации здравоохранения в период пандемии коронавируса.
«ВОЗ в период наибольшего риска распространения коронавируса оперативно регистрировала вакцины лишь отдельных стран, тогда как регистрация российских препаратов затягивалась на месяцы», — сказал секретарь Совбеза РФ.
Шойгу добавил, что информации о работе ВОЗ по созданию резервов вакцин на случай ухудшения эпидемиологической ситуации нет. Отдельно политик раскритиковал Организацию по запрещению химического оружия.
«ОЗХО давно отошла от неангажированных подходов. На экспертов технического секретариата постоянно оказывается давление, из-за чего они с особым пристрастием изучают действия неугодных стран и политизируют итоги расследований», — отметил он.
Кроме того, Шойгу заявил, что ОЗХО систематически игнорирует срыв Соединенными Штатами всех согласованных в рамках КЗХ сроков уничтожения своих запасов химического оружия.
26 мая в Подмосковье стартовал первый Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза России. Он продлится до 29 мая. На площадку приехали 140 делегаций из 120 стран. Участники обсудят противодействие неоколониализму, гибридным войнам и защиту традиционных ценностей. В программе — встреча высоких представителей по безопасности с Сергеем Шойгу, саммиты БРИКС и «Россия–Африка», 21 круглый стол и выставки Ростеха, Росатома и Роскосмоса. На форуме планируют подписать 10 международных соглашений.