Шойгу рассказал о самом популярном запросе украинцев в интернете на 9 мая
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на Украине идет «масштабный возврат» населения к русскому языку, а самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал «Парад Победы» на русском языке. Об этом пишет РИА Новости.
Он выступил на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности. По его словам, украинские чиновники из-за этой тенденции «все чаще бьют тревогу». Шойгу отметил, что Россия выступает за мир и предлагает его. Для долгосрочного урегулирования нужно отказаться от конфронтации и русофобской идеологии.
Секретарь Совбеза РФ добавил, что 9 мая люди несли цветы к монументам в Херсоне, Киеве, Харькове и Днепропетровске. По его оценке, это отражает естественную реакцию на ложь, истерию и исторические фальсификации. Шойгу подчеркнул, что похожие процессы, по его мнению, идут не только на Украине, но и в Молдавии и ряде европейских стран.
