Шойгу рассказал о самом популярном запросе украинцев в интернете на 9 мая

28 мая 2026, 09:56

Шойгу: самым популярным запросом украинцев на 9 мая был парад Победы

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на Украине идет «масштабный возврат» населения к русскому языку, а самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал «Парад Победы» на русском языке. Об этом пишет РИА Новости.