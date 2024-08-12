ТАСС: бывший зам Шойгу Булгаков заранее знал о проверке в его отношении

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Генерал армии Дмитрий Булгаков был допрошен перед задержанием в качестве свидетеля по делу о мошенничестве при поставке оборудования в Военную академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. О процессе предъявления обвинения бывшему помощнику Сергея Шойгу в качестве фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Органами предварительного следствия в отношении Булгакова сначала проводилась проверка, о которой он знал. Генерал армии был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. После собранных следствием доказательств было принято решение о его задержании и избрании меры пресечения в виде заключения по стражу», – пояснил собеседник агентству.
Уголовное дело в отношении Булгакова было возбуждено 7 августа. Генерал не признал свою вину и заявил, что контракт был подписан уже после его увольнения из Министерства обороны. Ущерб по делу оценивается в 50 миллионов рублей.
Напомним, задержанный по делу о коррупции Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.
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Александр Климов