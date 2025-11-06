Сексуальная оргия в музее и помощь ВСУ: Какие секреты выдала Надежда Толоконникова*, как она живет в США?
Биография Надежды Толоконниковой* вызывает разноречивые мнения. Некоторые считают ее активисткой и защитницей прав граждан, в то время как другие высказывают о ней крайне негативные суждения. О том, как сложилась судьба знаменитости сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Детство, юность и арт-группа «Война»Надежда Толоконникова* родилась 7 ноября 1989 года в Норильске. В детстве она училась в обычной школе и параллельно осваивала фортепиано. Окончив учебное заведение, девушка решила поступить на философский факультет МГУ. В университете студентка встретила молодых художников, которые создали радикальную арт-группу «Война». Эти ребята пропагандировали новый авангард в искусстве. Правозащитница быстро влилась в их эпатажные выступления и протестные акции. Одной из них стала сексуальная оргия в Биологическом музее.
Импровизированные родыЗаметное мероприятие группы — «Тараканий суд», когда активисты разбросали около 3000 мадагаскарских тараканов в Таганском суде во время оглашения приговора по делу выставки «Запретное искусство – 2006». Также стоит отметить выступление в супермаркете Санкт-Петербурга, где участница сняла белье, положила курицу под платье и устроила импровизированные роды прямо на улице.
Pussy RiotВ возрасте 22 лет Надежда* стала членом группы Pussy Riot, концепцией которой является анонимность. Коллектив ставил перед собой несколько целей: борьбу с властью, отстаивание прав ЛГБТ-сообщества** и пропаганду
феминизма. Наиболее известным событием группы стал «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, который вызвал широкий общественный резонанс. Активистки пришли в храм в масках, поднялись на возвышенность перед алтарем и, подключив звукоусиливающее оборудование, исполнили музыкальную композицию с неоднозначным содержанием. В результате Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич задержали как предполагаемых участниц акции. Суд приговорил Надежду* к 2 годам колонии общего режима по обвинению в «хулиганстве».
Признание ЗападаПолитическая деятельность девушки получила значительное признание на Западе. В 2012 году журнал Le Figaro назвал ее «Женщиной года», а газета The Times разместила фотографию на обложке. Кроме того, Толоконникова* заняла 18-е место в списке самых привлекательных женщин по версии издания «Максим». Освобожденные участницы Pussy Riot отправились в США, где выступали на различных мероприятиях в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, встречались с известными американскими личностями, политиками и телеведущими.
Правоохранительные органы не оставляют своим вниманием деятельность Pussy Riot. Как рассказала Надежда* в интервью Тине Канделаки, представители МВД появляются на любом анонсированном мероприятии группы и «все прекращается под разными предлогами».
Личная жизнь Надежды Толоконниковой*В студенческие годы она познакомилась с художником и активистом Петром Верзиловым*. Пара путешествовала автостопом по Испании и Португалии. После возвращения на родину молодые люди заключили официальный брак. В 2008 году у них родилась дочь Гера. Однако в 2016 году семья распалась. Ребенок остался жить с матерью, но часто общается с отцом. Бывшие супруги поддерживают хорошие отношения. В ноябре 2023 года норильчанка получила предложение руки и сердца от криптомагната Джона Колдуэлла.
Помощь ВСУ от Надежды Толоконниковой*Генеральная прокуратура России заинтересовалась активисткой после ее разговора с пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым, известными как Вован и Лексус. Парни общались от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко и Владимира Зеленского. Девушка согласилась сотрудничать с ними и заявила, что знает о некоторых беглых россиянах в США, которые готовы действовать против своей страны. Она также упомянула, что уже оказывала помощь Вооружённым силам Украины, собирая средства от американцев под предлогом гуманитарной помощи для украинцев.
В январе 2025 года Надежда* была объявлена МВД в международной розыск.