06 ноября 2025, 16:12

Надежда Толоконникова* (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Биография Надежды Толоконниковой* вызывает разноречивые мнения. Некоторые считают ее активисткой и защитницей прав граждан, в то время как другие высказывают о ней крайне негативные суждения. О том, как сложилась судьба знаменитости сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство, юность и арт-группа «Война» Импровизированные роды Pussy Riot Признание Запада Личная жизнь Надежды Толоконниковой* Помощь ВСУ от Надежды Толоконниковой*

Детство, юность и арт-группа «Война»

Импровизированные роды

Pussy Riot

Надежда Толоконникова* (Фото: РИА Новости/Антон Белицкий)



Признание Запада

Личная жизнь Надежды Толоконниковой*

Надежда Толоконникова* (Фото: РИА Новости/Александр Паниотов)



Помощь ВСУ от Надежды Толоконниковой*