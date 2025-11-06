Достижения.рф

Украинский охранник Анджелины Джоли пропал после вызова в ТЦК, родные в тревоге

Охранник Анджелины Джоли не выходит на связь после вызова в ТЦК
Анджелина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Украинский охранник Анджелины Джоли, Дмитрий, не выходит на связь после того, как его забрали в местный ТЦК. Об этом сообщает SHOT.



Его жена рассказала, что с момента приезда голливудской звезды о нём ничего не известно.

Родные уточняют, что мужчина имеет справку о проблемах со спиной, позволяющую служить только в тылу, действующую до 2025 года. Дмитрий живёт в Кропивницком и работает тренером по боевому самбо.

Сообщается, что Джоли пересекала границу Украины пешком, не уведомив местные власти. На погранпереходе возникли проблемы с документами охранника, после чего его забрали в ТЦК. Сама актриса позже прибыла в Херсон с «гуманитарной миссией».

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0