Украинский охранник Анджелины Джоли пропал после вызова в ТЦК, родные в тревоге

06 ноября 2025, 14:15

Охранник Анджелины Джоли не выходит на связь после вызова в ТЦК

Анджелина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Украинский охранник Анджелины Джоли, Дмитрий, не выходит на связь после того, как его забрали в местный ТЦК. Об этом сообщает SHOT.