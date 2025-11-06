«Увлёкся ей»: продюсер Николай Картозия признался в симпатии к Олесе Иванченко
Продюсер Картозия рассказал о чувствах к ведущей «Натальной карты» Иванченко
Продюсер Николай Картозия признался, что испытывал романтический интерес к ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко и специально пришёл на её программу, чтобы познакомиться ближе.
По словам продюсера, его обманули, сказав, что она не находится в отношениях.
«Я увлёкся ей непрофессионально. Пришёл и начал за кулисами подбивать клинья… В перерыве мне говорят, что у неё парень, причём любовь там и так далее… Все люди, которые меня информировали до этого — мертвы, как ты понимаешь. И дальше я уже по-другому стал себя вести», — рассказал Картозия в интервью Лауре Джугелии.Позже продюсер отметил её «невероятную пластику» и «фантастическое обаяние» и решил вдохновиться ей для создания сериала «Няня Оксана».