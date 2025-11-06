«Увлёкся ей»: продюсер Николай Картозия признался в симпатии к Олесе Иванченко

06 ноября 2025, 14:06

Продюсер Картозия рассказал о чувствах к ведущей «Натальной карты» Иванченко

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* / @losenok95)

Продюсер Николай Картозия признался, что испытывал романтический интерес к ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко и специально пришёл на её программу, чтобы познакомиться ближе.





По словам продюсера, его обманули, сказав, что она не находится в отношениях.



