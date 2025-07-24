«Семья меня ненавидит»: суд с детьми, потеря мужа и уголовное преследование. Марии Максаковой* 48 лет, как она оскорбила россиян
Она выступала на сцене Мариинского театра, была приглашенной звездой Большого, работала в Госдуме и считалась представительницей известной династии. Но теперь имя Марии Максаковой* чаще звучит в сводках судебных процессов и новостях об иноагентах. 24 июля ей исполняется 48 лет. Как звезда российской оперы лишилась детей, репутации, имущества, расскажет «Радио 1».
Наследие династии и трудное детствоМария Максакова* родилась 24 июля 1977 года в Германии. Отец — немец Петер Игенбергс, мать — актриса Людмила Максакова. Девочку назвали в честь бабушки — прославленной оперной певицы. По словам артистки, ее мама не планировала второго ребёнка и собиралась прервать беременность. Однако супруг настоял на рождении дочери и предложил ей соглашение, по которому та не участвовала в воспитании дочери, но при этом получала денежную компенсацию.
В итоге ребёнок оказался под опекой няни, а затем родственницы бабушки. Отношения с матерью наладились только в подростковом возрасте и вновь испортились, когда Мария* узнала о контракте родителей. В 18 лет девушка покинула отчий дом.
Оперная карьера: сцены, стажировки, сольные альбомыМаксакова* пошла по стопам бабушки и выбрала путь оперной певицы. Она окончила Центральную музыкальную школу при консерватории, затем поступила в Российскую академию музыки им. Гнесиных, где прошла аспирантуру. Стажировалась в Италии у звёзд мировой сцены — Мивако Мацумото и Кати Риччиарелли.
Её дебют состоялся в театре «Новая опера» в роли Снегурочки. Затем она выступала на сценах Мариинского и Большого театров, гастролировала в Вене, Лондоне, Токио. Артистка выпустила три сольных альбома и диск «Mezzo? Soprano?» под лейблом Universal Music Group.
От сцены к политике: скандалы и статус иноагентаВ 2011 году Мария Максакова* была избрана депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», представляя Астраханскую область. В парламенте занималась вопросами культуры, участвовала в разработке закона о защите интеллектуальной собственности в интернете. Однако после переезда на Украину в 2017 году её политическая карьера в России завершилась. Её исключили из партии. Официальной причиной стало наличие у неё двойного гражданства. С началом СВО Максакова* заняла жёсткую антироссийскую позицию. В 2023 году Минюст РФ включил её в реестр иноагентов.
В 2024-м против неё было возбуждено уголовное дело за публичные призывы, направленные против безопасности государства. В декабре того же года Максакова* была заочно арестована.
Личная жизнь Марии Максаковой*: от криминальных связей до трагедий
Отношения с Владимиром Тюриным
В начале карьеры певице приписывали роман с Николаем Цискаридзе. Их часто видели вместе, а в 2007 году их выбрали на главные роли принца и принцессы в проекте «Рождественский бал» на телеканале «Россия-1». Однако оба называли отношения дружескими.
Позднее Максакова* состояла в гражданском браке с Владимиром Тюриным (Тюрик) — криминальным авторитетом, коронованным Япончиком. В этом союзе на свет родилось двое детей — Илья и Людмила. После разрыва артистка заявила о насилии со стороны бывшего партнёра и обвиняла его в ограничении своей свободы, уверяя, что он контролирует ее жизнь и карьеру. Кроме того, у Владимира начались проблемы с испанской полицией.
«Человек прошел школу тюрем и лагерей, стал хорошим психологом. Как же я жалею, что вышла за него», — рассказывала певица.
Она также обвиняла Тюрина в угрозах, из-за которых боялась возвращаться в Россию. Адвокаты мужчины утверждали, что именно он способствовал карьерному успеху Максаковой*.
Брак с Денисом Вороненковым
В 2015 году певица вышла замуж за депутата Госдумы Дениса Вороненкова. У пары родился сын Иван. Вместе они переехали на Украину, где 23 марта 2017 Вороненков был застрелен в центре Киева. Подозреваемым стал житель Днепропетровска Павел Паршов. Среди предполагаемых заказчиков — Тюрин, однако Украина отказалась его экстрадировать.
Фиктивный брак и борьба за наследство
После смерти Вороненкова Максакова* заключила фиктивный брак с Далхатом Халаевым, надеясь через него продать наследственную квартиру на Пресненской набережной. Однако сделка привела к аресту недвижимости. По суду, право собственности перешло к детям певицы от первого брака.
Судебный конфликт с детьмиВ 2021 году дети певицы Илья и Людмила подали на мать в суд, требуя передать им квартиру стоимостью 200 млн рублей. По версии детей, Максакова* подписала договор дарения, но отказывалась регистрировать его. Певица утверждала, что была в нетрезвом состоянии и пыталась через суд признать сделку недействительной.
Суд отказал в удовлетворении встречного иска, и в 2025 году решение о передаче квартиры детям вступило в силу.
Критика семьи и одиночествоПосле отъезда из России в 2021 году Максакова* неоднократно нелестно высказывалась о своей семье. Ее дети не поддержали ее политические взгляды.
«Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи», — делилась певица.Кроме того, она называла взрослых наследников «манкуртами», жаловалась на равнодушие матери и утверждала, что родные ждут её смерти ради наследства.
«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?», — негодовала она.