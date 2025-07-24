24 июля 2025, 13:50

Мария Максакова* (Фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Она выступала на сцене Мариинского театра, была приглашенной звездой Большого, работала в Госдуме и считалась представительницей известной династии. Но теперь имя Марии Максаковой* чаще звучит в сводках судебных процессов и новостях об иноагентах. 24 июля ей исполняется 48 лет. Как звезда российской оперы лишилась детей, репутации, имущества, расскажет «Радио 1».





Содержание Наследие династии и трудное детство Оперная карьера: сцены, стажировки, сольные альбомы От сцены к политике: скандалы и статус иноагента Личная жизнь Марии Максаковой*: от криминальных связей до трагедий Отношения с Владимиром Тюриным Брак с Денисом Вороненковым Фиктивный брак и борьба за наследство Судебный конфликт с детьми Критика семьи и одиночество Эмиграция, громкие заявления и новые обвинения Что известно о жизни Максаковой* сейчас

Наследие династии и трудное детство

Оперная карьера: сцены, стажировки, сольные альбомы

Мария Максакова* (фото: Instagram** / mariamaksakova)



От сцены к политике: скандалы и статус иноагента

Личная жизнь Марии Максаковой*: от криминальных связей до трагедий

Отношения с Владимиром Тюриным

Мария Максакова* (фото: Instagram** / mariamaksakova)



«Человек прошел школу тюрем и лагерей, стал хорошим психологом. Как же я жалею, что вышла за него», — рассказывала певица.

Брак с Денисом Вороненковым

Фиктивный брак и борьба за наследство

Судебный конфликт с детьми

Мария Максакова* с сыном Ильей (фото: Instagram** / mariamaksakova)



Критика семьи и одиночество

«Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи», — делилась певица.

«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?», — негодовала она.

Эмиграция, громкие заявления и новые обвинения

Что известно о жизни Максаковой* сейчас