23 июля 2026, 08:20

Анна Бегунова (фото: Instagram* @begunova24)

Анна Бегунова мечтала совсем не об актерской карьере, отказывалась выходить замуж, пережила громкий разрыв с коллегой по сериалу «Кухня», от которого родила сына, а затем неожиданно для многих все-таки надела свадебное платье. За ее спокойным образом скрывается немало неожиданных поворотов, семейных драм и историй, которые долго обсуждали поклонники. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Почему Анна Бегунова не хотела выходить замуж Брак с коллегой по сериалу «Кухня» Сергеем Лавыгиным Свадьба с Дмитрием Власкиным, которую сначала приняли за розыгрыш Детство и творческий путь Анны Бегуновой Театр, который актриса не променяла на кино От первых ролей до всероссийской известности «Кухня» — сериал, изменивший все От детского телевидения до ледовой арены Анна Бегунова сейчас

Почему Анна Бегунова не хотела выходить замуж

«Я за гражданский союз, столько волокиты с этими регистрациями. Может, у меня будет десять свадеб! Их что, все справлять? Узаконивать отношения надо ради ребенка, я пока в такой ситуации не была», — говорила актриса.

Анна Бегунова и Сергей Лавыгин (крайние справа) (фото: Instagram* @begunova24)



Брак с коллегой по сериалу «Кухня» Сергеем Лавыгиным

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Свадьба с Дмитрием Власкиным, которую сначала приняли за розыгрыш

Анна Бегунова и Дмитрий Власкин (фото: Instagram* @begunova24)

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«Ведь у меня уже есть опыт общения с Федей. Он, конечно, не мой, но я считаю его своим сыном. Я абсолютно равняюсь и с дочерью, и с ним. Есть, пожалуй, единственное изменение: теперь для того, чтобы побыть с собой и с женой, время отводится только по вечерам, когда все спят. Лукерья в своем сознании — некий человек, который, видимо, будет терзать и мучить этот мир. Если она чего-то захочет, то обязательно добьется этого, даже не сказав ни слова», — делился актер.

Детство и творческий путь Анны Бегуновой

Анна Бегунова с сестрой Анастасией (фото: Instagram* @begunova24)

«Моя старшая сестра Анастасия — актриса, она окончила Щукинское училище, сейчас работает в Театре имени Вахтангова. И мне тоже захотелось поехать в Москву. Настя мне помогла с выбором программы. У меня не было особого рвения для поступления в театральный, я решила, что если не поступлю сразу, то больше пытаться не стану. Свой единственный шанс я использовала, а теперь это уже на всю жизнь», — рассказывала Анна Бегунова.

Театр, который актриса не променяла на кино

Анна Бегунова (фото: Instagram* @begunova24)

От первых ролей до всероссийской известности

Анна Бегунова (фото: Instagram* @begunova24)

«Кухня» — сериал, изменивший все

Анна Бегунова (фото: Instagram* @begunova24)

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От детского телевидения до ледовой арены

Анна Бегунова с детьми (фото: Instagram* @begunova24)

Анна Бегунова сейчас