Увела мужа у звезды «Отеля Элеон», родила от коллеги по «Кухне» и породнилась с Татьяной Васильевой: чем Анна Бегунова удивила поклонников?
Анна Бегунова мечтала совсем не об актерской карьере, отказывалась выходить замуж, пережила громкий разрыв с коллегой по сериалу «Кухня», от которого родила сына, а затем неожиданно для многих все-таки надела свадебное платье. За ее спокойным образом скрывается немало неожиданных поворотов, семейных драм и историй, которые долго обсуждали поклонники. Подробности – в материале «Радио 1».
Почему Анна Бегунова не хотела выходить замуж
Личная жизнь Анны Бегуновой не раз становилась предметом обсуждения поклонников. Несмотря на то, что сама актриса редко делилась подробностями отношений, ее романы регулярно привлекали внимание.
После окончания Школы-студии МХАТ у Бегуновой завязались отношения с известным бизнесменом Александром Каревым — бывшим мужем актрисы Евгении Крюковой.
По словам коллег, сотрудники Театра имени А. С. Пушкина не раз видели, как импозантный мужчина привозил молодой актрисе цветы. Сам роман продолжался несколько лет, однако публично Анна о нем почти не рассказывала.
В интервью журналисты не раз спрашивали актрису и о ее отношении к официальному браку. Ответ всегда звучал примерно одинаково.
«Я за гражданский союз, столько волокиты с этими регистрациями. Может, у меня будет десять свадеб! Их что, все справлять? Узаконивать отношения надо ради ребенка, я пока в такой ситуации не была», — говорила актриса.
Тогда мало кто мог предположить, что спустя несколько лет именно эта тема вновь окажется в центре внимания поклонников.
Брак с коллегой по сериалу «Кухня» Сергеем Лавыгиным
Новый этап в личной жизни Бегуновой начался в 2014 году во время работы над сериалом «Кухня». На съемочной площадке актриса познакомилась с Сергеем Лавыгиным, сыгравшим повара Сеню Чуганина — мужа ее героини Марины.
Экранная семья вскоре стала реальной. Отношения развивались стремительно, а уже 9 марта 2016 года у пары родился сын Федор.
Поклонники были уверены, что свадьба — лишь вопрос времени. Тем более что актеры выглядели счастливой семьей и воспитывали общего ребенка. Однако Бегунова не изменила своим взглядам и официально оформлять отношения не стала.
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Несмотря на рождение сына, союз просуществовал около четырех лет. В начале 2018 года Сергей Лавыгин и Анна Бегунова приняли решение расстаться. При этом ради Федора бывшие возлюбленные сохранили теплые отношения.
Именно после этого в жизни актрисы произошел поворот, которого практически никто не ожидал.
Свадьба с Дмитрием Власкиным, которую сначала приняли за розыгрыш
Осенью 2018 года поклонников Анны Бегуновой ждал настоящий сюрприз. Актриса неожиданно вышла замуж за звезду сериалов «Физрук» и «Чикатило» Дмитрия Власкина.
Первые фотографии молодоженов появились в социальных сетях Екатерины Вилковой. Многие решили, что снимки — всего лишь шутка или кадры со съемок. Однако вскоре информацию подтвердил Вячеслав Манучаров, который вместе с Вилковой был свидетелем на церемонии.
Пышного праздника молодожены устраивать не стали. Дмитрий появился в строгом черном костюме, а Анна выбрала белое платье и вместо традиционной фаты надела элегантную вуаль.
На церемонии присутствовал и трехлетний сын актрисы Федор, который с комфортом расположился на руках отчима.
Отмечалось, что ради Анны Дмитрий Власкин оставил свою первую жену — актрису Александру Кузенкину, известную по сериалу «Отель Элион». Более того, именно он сумел убедить Бегунову отказаться от прежних убеждений и зарегистрировать отношения официально.
Спустя год после свадьбы в семье родилась дочь Лукерья.
Сегодня Анна Бегунова — мама двоих детей. Вместе с Дмитрием Власкиным они воспитывают дочь Лукерью и сына Федора от предыдущих отношений актрисы.
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Сам Власкин никогда не скрывал, что относится к мальчику как к родному ребенку.
«Ведь у меня уже есть опыт общения с Федей. Он, конечно, не мой, но я считаю его своим сыном. Я абсолютно равняюсь и с дочерью, и с ним. Есть, пожалуй, единственное изменение: теперь для того, чтобы побыть с собой и с женой, время отводится только по вечерам, когда все спят. Лукерья в своем сознании — некий человек, который, видимо, будет терзать и мучить этот мир. Если она чего-то захочет, то обязательно добьется этого, даже не сказав ни слова», — делился актер.
Сегодня супруги нередко работают вместе — как на съемочной площадке, так и на театральной сцене. Однако путь к семейному счастью и успеху в карьере оказался для Анны гораздо длиннее, чем может показаться на первый взгляд.
Детство и творческий путь Анны Бегуновой
Еще в детстве Бегунова вовсе не мечтала стать актрисой. Она родилась 24 июля 1986 года в Омске в семье, далекой от искусства: отец работал на заводе, а мать была врачом-окулистом. В подростковом возрасте Анна всерьез думала о службе в милиции и представляла себя следователем или инспектором по делам несовершеннолетних.
При этом творческие способности проявились довольно рано. Девочка занималась художественной гимнастикой, изучала народные и бальные танцы и позднее признавалась, что всегда отличалась хорошим чувством ритма.
Жизнь будущей актрисы изменилась благодаря старшей сестре Анастасии. Именно ее решение однажды полностью изменило планы Анны.
После школы Анастасия уехала в Москву, поступила в Щукинское училище и построила актерскую карьеру. Позже она стала женой Филиппа Васильева — сына народной артистки России Татьяны Васильевой. В этом браке родились двое сыновей. После громкого развода, как утверждается, Анастасия смогла получить от знаменитой свекрови однокомнатную квартиру в Москве, а затем перебралась в Германию.
Глядя на сестру, Анна тоже решила рискнуть.
«Моя старшая сестра Анастасия — актриса, она окончила Щукинское училище, сейчас работает в Театре имени Вахтангова. И мне тоже захотелось поехать в Москву. Настя мне помогла с выбором программы. У меня не было особого рвения для поступления в театральный, я решила, что если не поступлю сразу, то больше пытаться не стану. Свой единственный шанс я использовала, а теперь это уже на всю жизнь», — рассказывала Анна Бегунова.
Тогда она еще не подозревала, что совсем скоро окажется одной из самых узнаваемых актрис российских сериалов.
Театр, который актриса не променяла на кино
Риск оказался оправданным. Анна успешно поступила в Школу-студию МХАТ, где училась у Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. Ее однокурсницей стала будущая звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович.
Еще во время учебы Бегунова начала выходить на сцену МХТ имени А. П. Чехова, а после окончания вуза в 2006 году была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
Дебютной работой стала роль Джульетты в знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. Позже актриса сыграла в спектаклях «Много шума из ничего», «Одолжите тенора», «Пули над Бродвеем», «Смешные Жэ Мэ», «Таланты и покойники», «Кот в сапогах» и других постановках.
Одной из самых необычных работ для нее стала роль старухи в спектакле Юрия Бутусова «Добрый человек из Сезуана». Постановка получила премию имени К. С. Станиславского в номинации «Событие сезона», а сам режиссер был удостоен «Золотой маски».
Еще одним знаковым спектаклем стал «Аленький цветочек», где Бегунова сыграла Аленушку. Именно эта постановка вошла в Книгу рекордов России как самый продолжительно идущий детский спектакль.
Несмотря на популярность в кино, театр для Анны так и не отошел на второй план. По словам актрисы, именно сцена дает ей ту эмоциональную отдачу, которую невозможно получить на съемочной площадке.
От первых ролей до всероссийской известности
Сниматься в кино Бегунова начала еще студенткой. Первой работой стала мелодрама «Женщины в игре без правил», после которой появились роли в проектах «Полный вперед» и «Побег» Егора Кончаловского.
Несмотря на внушительный для российского кино бюджет — 1,8 миллиона долларов, «Побег» не вызвал восторга у критиков. Главной претензией стало сходство сюжета с американским фильмом «Беглец».
Настоящий профессиональный успех пришел к Анне после социальной драмы «Жестокость», где она сыграла главную роль вместе с Ренатой Литвиновой.
Работа получила высокую оценку: на киевском фестивале «Молодость» Бегунова была удостоена приза Ива Монтана как лучшая молодая актриса. После этого предложения стали поступать все чаще.
В романтической картине «Наследница» Анна исполнила главную роль Аси Клубникиной. Во время съемок ей довелось путешествовать по Москве-реке на теплоходе и ходить на яхте в Крыму.
Но настоящий зрительский успех был уже совсем близко.
«Кухня» — сериал, изменивший все
Пожалуй самой известной работой Анны Бегуновой стал сериал «Кухня», который долгие годы оставался одним из самых успешных проектов телеканала СТС.
Актриса сыграла Марину — супругу повара Сени Чуганина в исполнении Сергея Лавыгина. Именно на съемках этого проекта между артистами вспыхнули чувства, которые позже переросли в реальные отношения.
Высокие рейтинги сериала позволили создателям запустить сразу несколько продолжений.
История героини Бегуновой получила развитие в сериале «Отель Элеон», где зрители увидели Марину уже в качестве главного бухгалтера гостиницы.
По сюжету у супругов рождается двойня. Любопытно, что во время съемок «Кухни» Анне приходилось скрывать собственную беременность, а уже в «Отеле Элеон» — наоборот, носить накладной живот.
Позже актриса вновь появилась в образе Марины в проектах «Гранд» и «СеняФедя».
После успеха «Кухни» Анна не стала заложницей одного амплуа и продолжила сниматься в самых разных проектах. Так, в 2018 году зрители увидели ее в сатирическом сериале «Звоните ДиКаприо!», где Бегунова сыграла актрису — свою однофамилицу. Проект затронул редко обсуждаемую в России тему ВИЧ-инфекции.
В 2020 году она исполнила главную роль в российско-французской короткометражной комедии «Все очень серьезно». Картина в абсурдной форме показала, как у людей буквально «взрываются головы» из-за происходящего вокруг.
Затем в фильмографии актрисы появились детективная драма «Калимба», где главную роль исполнил Федор Бондарчук, и психологический триллер «Поводок».
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В 2025 году на платформе Premier вышел триллер «Я ничего не помню», где Анна сыграла вместе с Владимиром Веревочкиным и Ангелиной Пахомовой.
От детского телевидения до ледовой арены
Не все знают, что задолго до популярности в сериалах Бегунова успела попробовать себя и в роли телеведущей.
В середине 2000-х начинающую актрису пригласили на детский канал «Теленяня», где она вела программу «Волшебный чуланчик». Перед маленькими зрителями Анна появлялась под именем Юла и вместе с детьми мастерила различные поделки. Позже программу начали показывать и на телеканале «Карусель».
Спустя несколько лет актриса решила выйти из привычной зоны комфорта и приняла участие в шоу «Ледниковый период».
Благодаря тренировкам с профессиональным фигуристом Повиласом Ванагасом она научилась уверенно кататься на коньках и танцевать на льду.
Анна Бегунова сейчас
Сегодня Анна Бегунова остается востребованной актрисой. Она продолжает активно сниматься в кино и сериалах, а также регулярно выходит на сцену Театра имени А. С. Пушкина.
Сейчас зрители могут увидеть ее в спектаклях «Ложные признания» и «Женитьба Фигаро».
Несмотря на узнаваемость благодаря телевизионным проектам, главным делом своей жизни Бегунова по-прежнему считает театр, где каждый спектакль проходит при непосредственном участии зрителей. Именно эта живая связь с залом остается для актрисы особенно важной.