«Это катастрофа»: Алфёрова назвала главную ошибку родителей в воспитании детей

22 июля 2026, 16:39

Ксения Алфёрова назвала воспитание детей с помощью гаджетов катастрофой

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Актриса Ксения Алфёрова в интервью kp.ru заявила, что современные родители отчасти сами лишают себя влияния на детей, полагаясь в воспитании на умные устройства.





Артистка подчеркнула: бесполезно упрекать ребёнка в нелюбви к чтению, если в семье не привили эту привычку. По словам Алфёровой, многие родители всё чаще делегируют общение с детьми «умным колонкам», хотя те не способны заменить живое тепло, заботу и родительскую любовь.

«Вас самих ребёнок давно видел с книгой? А вы ему на ночь читаете? Если спросить, сколько родителей читают детям на ночь, ужасающая будет статистика! Сейчас воспитанием детей занимается «умная колонка». Она с ними разговаривает, читает, музыку ставит», — сказала Ксения.