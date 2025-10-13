13 октября 2025, 14:17

Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** (фото: РИА Новости / Павел Лисицын)

Пути участников культового юмористического шоу «33 квадратных метра» разошлись. Михаил Шац*, Татьяна Лазарева** и Андрей Бочаров давно живут в разных странах и не скрывают вражды. Карьере иноагентов в России пришел конец. Чем занимается патриотично настроенный экранный «сын» пары, расскажет «Радио 1».





Андрей Бочаров (фото: кадр из «33 квадратных метров»)

Почему поссорились Шац*, Лазарева** и Бочаров



«Канал переориентировался на более молодую аудиторию, и тех, кто постарше, стали убирать с эфира. Так вот Шац* на полном серьезе начал заявлять, что его уволили с телевидения за правду, за его взгляды. В его шутках и близко ничего про политику не было», — объяснил Бочаров.

«Там стало ясно, что они свернули куда-то не туда, поехали не по той дорожке. И вот оказались в стане предателей своей страны», — говорил он.

Бочаров о позиции Татьяны Лазаревой**

«Ее нынешняя позиция, по моему мнению, сложилась во времена "дружбы" с Алексеем Навальным***. Тогда она просто начала прямо идеологемами говорить, явно с чужих слов. Безусловно, повлиял также брак с Шацем*, который увидел свою востребованность по окончании телекарьеры в протестном движении», — считает юморист.

Татьяна Лазарева (фото: Instagram**** / lazarevatut)

Мнение Бочарова о СВО и Украине

«И возможность поехать есть, например через Стамбул. Там друзья еще остались, но я на них обиделся. Ну, нельзя так, как-то, что они в социальных сетях про нас пишут и верят пропаганде», — сказал артист.

Бочаров о звездах, уехавших за границу

«Я поуехавших называю "стыдло". И, если честно, я бы их всех вернул. Хотят — пусть возвращаются. Если это публичные фигуры, то рано или поздно общество им все равно задаст вопросы и им придется на них ответить», — подчеркнул он.

Где сейчас Андрей Бочаров

Андрей Бочаров (фото: Instagram**** / bocharik)