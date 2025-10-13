Шац*, Лазарева** и Бочаров: судьбы артистов из «33 квадратных метра». Из-за чего поссорились бывшие друзья и что говорили про СВО
Пути участников культового юмористического шоу «33 квадратных метра» разошлись. Михаил Шац*, Татьяна Лазарева** и Андрей Бочаров давно живут в разных странах и не скрывают вражды. Карьере иноагентов в России пришел конец. Чем занимается патриотично настроенный экранный «сын» пары, расскажет «Радио 1».
Кто играл Андрюшу Звездунова из «33 квадратных метров»Татьяна Лазарева** и Андрей Бочаров познакомились еще в 1983 году — задолго до «О.С.П.-студии». После переезда из Новосибирска в Москву Бочаров устроился режиссером и сценаристом музыкальной передачи «Клип-кип Ура!», где и встретил будущую напарницу по экрану. Хотя после «33 квадратных метров» у Бочарова было множество проектов, зрителям он прежде всего запомнился как неуклюжий, но обаятельный Андрюша Звездунов — ленивый сын в семье, ютящейся в маленькой квартире. По сюжету герой со временем повзрослел, поступил в вуз и стал самостоятельнее.
Позже Михаил Шац* в одном из интервью язвительно напомнил коллеге об этой роли, заявив, что «сынуля оказался плохим».
Почему поссорились Шац*, Лазарева** и БочаровДолгое время артисты не только работали вместе, но и дружили. Однако после 2022 года пути их разошлись окончательно. Разлад произошел в 2022 году, после того, как Шац* и Лазарева** покинули Россию и начали критиковать действия властей. Лазарева** переехала в Испанию, Шац* — в Израиль. Бочаров, в свою очередь, утверждает, что коллеги никогда не интересовались политикой и стали «жертвами тренда». По его словам, после расторжения контракта с телеканалом СТС в 2012 году Шац* стал преподносить увольнение как политическое, хотя «в его шутках и близко не было ничего подобного».
«Канал переориентировался на более молодую аудиторию, и тех, кто постарше, стали убирать с эфира. Так вот Шац* на полном серьезе начал заявлять, что его уволили с телевидения за правду, за его взгляды. В его шутках и близко ничего про политику не было», — объяснил Бочаров.Юморист отметил, что прекратил общение с коллегами, а их вступление в Координационный совет российской оппозиции назвал роковой ошибкой.
«Там стало ясно, что они свернули куда-то не туда, поехали не по той дорожке. И вот оказались в стане предателей своей страны», — говорил он.Поводом для окончательного разрыва стала личная перепалка. Бочаров публично рассказал о проблемах Шаца* с алкоголем, на что тот резко отреагировал, обматерил бывшего друга и заявил, что никогда больше не подаст руку.
Бочаров о позиции Татьяны Лазаревой**О бывшей коллеге Татьяне Лазаревой** Бочаров высказывается мягче, хотя и с разочарованием. В интервью он отметил, что телеведущая «в целом хороший человек». Он признался, что недоволен переменой взглядов телеведущей. Бочаров отметил, что Татьяна** сама шутила, что музыкантам и проституткам всё равно, какая власть
«Ее нынешняя позиция, по моему мнению, сложилась во времена "дружбы" с Алексеем Навальным***. Тогда она просто начала прямо идеологемами говорить, явно с чужих слов. Безусловно, повлиял также брак с Шацем*, который увидел свою востребованность по окончании телекарьеры в протестном движении», — считает юморист.
Мнение Бочарова о СВО и УкраинеАндрей Бочаров остался в России и открыто выражает поддержку отечественным позициям. Он признается, что принципиально не ездит в страны Евросоюза, считая, что там распространяют ложные сведения об армии России.
«И возможность поехать есть, например через Стамбул. Там друзья еще остались, но я на них обиделся. Ну, нельзя так, как-то, что они в социальных сетях про нас пишут и верят пропаганде», — сказал артист.В своих соцсетях он публикует саркастические мемы о западной политике, критикует США за «пропаганду» и рассуждает о трудностях жизни российских релокантов. Ещё два года назад он предсказал возвращение Дональда Трампа к власти и прекращение поддержки Украины, а затем — новый Майдан и свержение Владимира Зеленского.
Бочаров о звездах, уехавших за границуЮморист резко высказывается о российских артистах, покинувших страну. По его словам, тем, кто вернулся, он не доверяет и считает их поведение неискренним.
«Я поуехавших называю "стыдло". И, если честно, я бы их всех вернул. Хотят — пусть возвращаются. Если это публичные фигуры, то рано или поздно общество им все равно задаст вопросы и им придется на них ответить», — подчеркнул он.
Где сейчас Андрей БочаровПосле закрытия «33 квадратных метров» Бочаров продолжил карьеру в телевидении. Он создавал и вел программы «Подъем» (НТВ), «Большая терка» и «Всегда готовь!» (ТНТ), а также «Скрытую камеру» на СТС. Позднее стал креативным продюсером шоу «Схема смеха» на РЕН ТВ.
Кроме того, актер снялся в фильмах «Убить Бэллу», «Гипноз», «Черная комната» и «В гостях у $kazki», занимался озвучкой видеороликов и музыкальных клипов. Сегодня Бочаров ведет программу «Ага, тот самый Бочарик» на радио Sputnik, активно обновляет свой Telegram-канал политического юмора и снимает видео для RuTube.
