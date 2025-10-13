Юная невеста Лепса впервые прокомментировала разницу в возрасте с певцом

13 октября 2025, 12:02

Аврора Киба прокомментировала разницу в возрасте с Григорием Лепсом

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба впервые прокомментировала разницу в возрасте с женихом. В личном блоге девушка опубликовала трендовое видео на эту тему.