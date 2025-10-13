Юная невеста Лепса впервые прокомментировала разницу в возрасте с певцом
19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба впервые прокомментировала разницу в возрасте с женихом. В личном блоге девушка опубликовала трендовое видео на эту тему.
Аврора использовала популярный мем, чтобы заявить, что возрастная разница для неё не важна. Ранее она не поднимала этот вопрос, но теперь чётко обозначила свою позицию относительно предрассудков.
Разница между студенткой и певцом составляет 44 года. Лепс сделал Авроре предложение после развода с Анной Шаплыковой. Пара встречается уже полтора года и обсуждает планы на свадьбу, но дату торжества ещё не назвала.
По словам Авроры, артист долго добивался её и несколько раз делал предложение, прежде чем она согласилась. Сейчас Лепс продолжает уделять ей внимание, часто даря подарки и цветы.
Ранее юная невеста Григория Лепса пошутила про следующего мужа.
Читайте также: