Известному радиоведущему предъявили обвинение в серии изнасилований
Британский радиоведущий и диджей Тим Вествуд предстанет перед судом по обвинениям в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает Deadline.
Прокуратура предъявила 68-летнему Вествуду обвинения по нескольким эпизодам. Ему инкриминируют четыре случая изнасилования, девять случаев нападения, которые сопровождались непристойными действиями, и два случая насильственных действий сексуального характера.
Судебный процесс начнётся 10 ноября. В деле фигурируют семь женщин. По информации следствия, указанные преступления происходили в период с 1983 по 2016 год. Полиция подтвердила, что расследование в отношении Вествуда продолжается.
В 2022 году Вествуда уже обвиняли в сексуальных преступлениях: три женщины заявили о принуждении к сексу, другие — о домогательствах при фотографировании. Диджей все обвинения отрицает.
