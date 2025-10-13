Известному радиоведущему предъявили обвинение в серии изнасилований

13 октября 2025, 09:46

Британского диджея Тима Вествуда обвинили в серии сексуальных преступлений

Фото: Istock/Zolnierek

Британский радиоведущий и диджей Тим Вествуд предстанет перед судом по обвинениям в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает Deadline.