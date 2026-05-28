Шойгу заявил о подрыве глобальной стратегической стабильности
Шойгу: ситуация на Ближнем Востоке заставляет страны задуматься о ядерном оружии
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что в мире усиливаются действия, направленные на подрыв глобальной стратегической стабильности.
Без оглядки на моральные принципы похищают или убивают представителей высшего военно-политического руководства отдельных стран.
«Наносят удары по городским кварталам вместе с их жителями, поликлиникам и школам вместе с сотнями детей, атакуют находящиеся под международными гарантиями объекты ядерной энергетики», — сказал Шойгу.
По его словам, ситуация на Ближнем Востоке показывает, что многие страны, которые ранее не задумывались о создании ядерного оружия, теперь всерьез рассматривают его как единственную «охранную грамоту».
«Даже наличие американской военной базы на территории страны не является гарантией того, что не полетят ракеты», — добавил он.
26 мая в Подмосковье стартовал первый Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза России. Он продлится до 29 мая. На площадку приехали 140 делегаций из 120 стран. Участники обсудят противодействие неоколониализму, гибридным войнам и защиту традиционных ценностей. В программе — встреча высоких представителей по безопасности с Сергеем Шойгу, саммиты БРИКС и «Россия–Африка», 21 круглый стол и выставки Ростеха, Росатома и Роскосмоса. На форуме планируют подписать 10 международных соглашений.