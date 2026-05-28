Боец «Шторма-1» поймал FPV-дрон во время атаки в Запорожской области
Боец отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным «Агат» рассказал, что российский военнослужащий поймал украинский FPV-дрон во время атаки в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, беспилотник на высокой скорости приближался к позиции наших военных. Перед самым подлетом аппарат снизил скорость. «Агат» сообщил, что его товарищ схватил дрон на лету. Он уточнил, что военный взял аппарат снизу, со стороны подвеса боеприпаса. Боец добавил, что беспилотник не сдетонировал. По его словам, случившееся стало неожиданностью для самих военнослужащих.
