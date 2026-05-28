Шойгу заявил о последствиях войны на Ближнем Востоке для мировой экономики

28 мая 2026, 11:07

Шойгу: блокировка Ормузского пролива вызвала нехватку энергоносителей и рост цен

Сергей Шойгу (Фото: www.kremlin.ru)

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что страны глобального Юга и Востока все чаще задумываются о поиске новых партнеров и способов защиты на фоне войны на Ближнем Востоке.





Он задался вопросом, учитывала ли группа государств, принявшая решение ввязаться в войну, риск того, что её последствия прямо или косвенно затронут весь мир, который столкнётся с резко возросшими вызовами безопасности. По его словам, блокирование Ормузского пролива привело к резкой нехватке энергоносителей и разрыву производственных цепочек.





«В результате растут цены на продукты питания, вводятся меры по сокращению потребления электроэнергии, применяются механизмы, направленные на сдерживание цен на топливо, ложащиеся дополнительным бременем на государственные бюджеты», — отметил Шойгу.

«Под угрозой оказалась урожайность около 50% сельскохозяйственных культур», — заявил Шойгу.