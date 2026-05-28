Шойгу заявил о последствиях войны на Ближнем Востоке для мировой экономики
Шойгу: блокировка Ормузского пролива вызвала нехватку энергоносителей и рост цен
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что страны глобального Юга и Востока все чаще задумываются о поиске новых партнеров и способов защиты на фоне войны на Ближнем Востоке.
Он задался вопросом, учитывала ли группа государств, принявшая решение ввязаться в войну, риск того, что её последствия прямо или косвенно затронут весь мир, который столкнётся с резко возросшими вызовами безопасности. По его словам, блокирование Ормузского пролива привело к резкой нехватке энергоносителей и разрыву производственных цепочек.
«В результате растут цены на продукты питания, вводятся меры по сокращению потребления электроэнергии, применяются механизмы, направленные на сдерживание цен на топливо, ложащиеся дополнительным бременем на государственные бюджеты», — отметил Шойгу.
Он добавил, что препятствия в транзите сжиженного природного газа вызвали дефицит ключевых компонентов азотных и минеральных удобрений и рост их стоимости. Из-за перебоев с сырьем остановилась значительная часть мощностей по производству химикатов. Политик уточнил, что государства Персидского залива ежегодно поставляли на мировые рынки 16 млн тонн аммиака и карбамида.
«Под угрозой оказалась урожайность около 50% сельскохозяйственных культур», — заявил Шойгу.
26 мая в Подмосковье стартовал первый Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза России. Он продлится до 29 мая. На площадку приехали 140 делегаций из 120 стран. Участники обсудят противодействие неоколониализму, гибридным войнам и защиту традиционных ценностей. В программе — встреча высоких представителей по безопасности с Сергеем Шойгу, саммиты БРИКС и «Россия–Африка», 21 круглый стол и выставки Ростеха, Росатома и Роскосмоса. На форуме планируют подписать 10 международных соглашений.