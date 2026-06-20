Штурм Красного Лимана, срыв маневра противника и уничтожение укрепрайонов ВСУ: последние новости СВО на 20 июня
Российские войска продолжают активные наступательные действия на нескольких направлениях спецоперации. Штурмовики закрепляются в Красном Лимане, а артиллерия и расчеты БПЛА систематически отрабатывают по выявленным объектам противника. О самых результативных эпизодах минувших суток — в материале «Радио 1».
Закрепление в Красном ЛиманеПо данным Минобороны РФ, штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают зачищать Красный Лиман в ДНР от остатков украинских формирований. Военнослужащие методично не позволяют противнику провести перегруппировку.
Во взаимодействии со штурмовиками действуют операторы беспилотных систем. Дроны-камикадзе и другие ударные БПЛА поражают бронированную и автомобильную технику ВСУ, робототехнику и живую силу. В результате удается нарушать логистику противника, затруднять ротацию и пресекать попытки контратак.
Уничтожение пунктов управления БПЛАВ ходе воздушной разведки вскрылся замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ, оборудованный в одном из жилых строений. Оттуда, как выяснилось, координировались полеты ударных и разведывательных дронов, которые использовались для ударов по российским позициям.
К уничтожению объекта приступил расчет БПЛА «Молния-2». Техник звена провел предполетную подготовку аппарата, сборку крыла и оснащение осколочно-фугасной боевой частью. Оператор осуществил запуск и успешно навел беспилотник на цель.
Слаженные действия военнослужащих позволили ликвидировать пункт управления, что заметно снизило разведывательные возможности ВСУ на этом участке.
Танки против укрепрайонов ВСУНа Запорожском направлении разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» обнаружил замаскированные укрепления и огневые точки противника. Координаты целей были оперативно доведены до танковых подразделений.
Экипажи выдвинулись на огневые рубежи и поразили выявленные объекты. По укреплениям отработали осколочно-фугасными снарядами, обеспечив разрушение инженерных сооружений. Уничтожение укрытий лишило ВСУ узлов обороны и облегчило продвижение штурмовых групп на этом участке.
Срыв маневра ВСУНа этом же направлении расчет БПЛА зафиксировал перемещение штурмовиков ВСУ по лесополосам. Противник рассчитывал скрытно подойти к рубежам российских войск и нанести удар.
Полученные координаты передали операторам FPV-дронов, которые нанесли несколько точных попаданий по скоплениям боевиков. В результате маневр противника был сорван, отмечает МО РФ.
Поддержка штурмовиков гаубицами М-46На Добропольском направлении расчет 152-мм буксируемой гаубицы М-46 385-й артиллерийской бригады группировки «Центр» поддержал продвижение штурмовых подразделений. Артиллеристы обеспечили огневое прикрытие продвижения и подавление огневых точек противника.
В ходе наступления был обнаружен опорный пункт ВСУ, оборудованный траншеями, блиндажами и укрепленными огневыми точками. Наводчики получили координаты и оперативно поразили объект выстрелами калибра 152-мм. Запущенные снаряды разрушили укрытия противника.
Уничтожение артиллерии под КонстантиновкойРасчеты войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск продолжают охоту за огневыми средствами противника в окрестностях Константиновки. В ходе разведывательного вылета была вскрыта замаскированная артиллерийская позиция орудия Д-30 ВСУ, которое поддерживало огнем подразделения, пытавшиеся вырваться из города.
Операторы ударных FPV-дронов отработали по обнаруженной цели. Серия попаданий вывела орудие противника из строя, о чем свидетельствуют кадры объективного контроля.