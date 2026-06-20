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Мужчина погиб от удара дрона ВСУ по Брянской области

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Мужчина погиб, женщина пострадала в результате удара FPV-дронов по Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере Max.



Налету подвергся поселок Суземка. Ковальчук пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Пострадавшую доставили в больницу.

«Глубокие соболезнования родным погибшего. <…> Пострадавшей — скорейшего выздоровления», — написал он.
Всего за сутки над регионом уничтожили 118 БПЛА. В настоящий момент на местах работают сотрудники оперативных и экстренных службы.

Ранее Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отчитался об отражении вражеской атаки на регион. По его словам, всего за ночь силы ПВО сбили семь беспилотников.
Лидия Пономарева

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