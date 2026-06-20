Раскрыты масштабы ночной атаки беспилотников ВСУ

20 июня 2026, 08:40

Над Россией сбили 187 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО перехватили 187 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 19 на 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





По информации ведомства, массированная атака велась в период с 20:00 пятницы до 07:00 субботы. Воздушные цели поразили в 12 регионах страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Речь идет о Белгородской, Московской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областях, Краснодарском крае и республике Крым.



