Раскрыты масштабы ночной атаки беспилотников ВСУ
Над Россией сбили 187 беспилотников ВСУ за ночь
Средства ПВО перехватили 187 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 19 на 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По информации ведомства, массированная атака велась в период с 20:00 пятницы до 07:00 субботы. Воздушные цели поразили в 12 регионах страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Речь идет о Белгородской, Московской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областях, Краснодарском крае и республике Крым.
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Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.