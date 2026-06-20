Губернатор Тульской области назвал число сбитых за ночь беспилотников
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в Тульской области за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
По его данным, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, и призвал незамедлительно звонить по телефонам экстренных служб в случае обнаружения подозрительных предметов.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные успешно отразили атаку ВСУ на город, уничтожив пять БПЛА. Воздушные цели поразили в районах Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Предварительно, в результате налета никто из людей не пострадал.
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