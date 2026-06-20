Губернатор Тульской области назвал число сбитых за ночь беспилотников

20 июня 2026, 07:50

Миляев: силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в Тульской области за ночь

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в Тульской области за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.