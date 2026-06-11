Тракторист в Ровенской области протаранил машину ТЦК и сломал руку военкому
В Ровенской области Украины тракторист протаранил автомобиль ТЦК и сломал руку сотруднику военкомата, пишут украинские СМИ.
Инцидент произошел 28 марта 2025 года возле села Загребля Сарненского района. Сотрудники ТЦК вместе с полицейским проверяли военно-учетные документы у мужчин, замеченных в поле. После этого они поехали в населенный пункт. Навстречу служебному автомобилю двигался трактор под управлением местного жителя. Следствие установило, что мужчина дважды врезался во внедорожник, а затем еще раз ударил его сбоку и пытался столкнуть в канаву.
После столкновения тракторист вышел из кабины и ударил сотрудника ТЦК по руке деревянной доской. Тот получил перелом локтевой кости и другие телесные повреждения средней тяжести. Еще одного военкома мужчина несколько раз ударил кулаками.
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