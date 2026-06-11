БПЛА ВСУ совершили налет на Краснодарский край, есть пострадавшие

11 июня 2026, 03:51

Обломки БПЛА вызвали пожар в многоквартирном доме Краснодара, два человека пострадали

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, пострадали два человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.





Когда обломки дрона врезались в жилое здание, внутри началось возгорание. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Поступила информация о двух пострадавших, им оказывают необходимую помощь.



