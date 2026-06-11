БПЛА ВСУ совершили налет на Краснодарский край, есть пострадавшие
Обломки БПЛА вызвали пожар в многоквартирном доме Краснодара, два человека пострадали
Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, пострадали два человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Когда обломки дрона врезались в жилое здание, внутри началось возгорание. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Поступила информация о двух пострадавших, им оказывают необходимую помощь.
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Атаке БПЛА ВСУ также подвергся Северский район. Там зафиксировали повреждения нескольких частных домовладений, один человек пострадал.
Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. На всей территории региона в настоящий момент объявлена беспилотная опасность.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в серьезности предложений Европы о возобновлении диалога с Россией. Он подчеркнул, что Москва будет детально оценивать подобные инициативы и будет принимать во внимание лишь те из них, которые подкреплены серьезными намерениями.