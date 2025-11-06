На основных участках линии боевого соприкосновения продолжаются ожесточенные сражения. Российские подразделения наращивают давление на Харьковском и Купянском направлениях, одновременно развивая тактические успехи под Красноармейском, где ВСУ несут потери и вынуждены отступать. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Харьковское и Купянское направления
В районе Волчанска подразделения российской армии продолжают наступательные действия, продвигаясь на несколько сотен метров ежедневно. Боестолкновения переместились на окраинные улицы города. На Купянском участке успешно развивается наступление в окрестностях населенных пунктов Кучеровка (к востоку) и Кондрашовка (к западу). Вооруженные силы РФ установили постоянный контроль над акваторией реки Оскол, не допуская создания переправ частями ВСУ. На северном фланге этого участка отмечается продвижение российских войск от Бологовки и Каменки в сторону Двуреченского.
Краснолиманское и Северское направления
В районе Красного Лимана идут ожесточенные бои. Российские подразделения ведут штурм позиций у Масляковки, одновременно проводя зачистку лесных массивов восточнее города. Активные боевые действия также фиксируются в районах Яровой и Дробышево. Севернее, в районе Грековки, также отмечено повышение интенсивности боев.
На Северском направлении украинские формирования методично вытесняются к северной части Звановки, а в Ямполе линия боевого соприкосновения сместилась в южную часть поселка.
Красноармейское направление
Здесь российские войска наращивают контроль над северо-западными районами города и ведут наступление в направлении Гришино. За последние сутки противник предпринял несколько контратак, которые были отбиты. Ключевым узлом обороны ВСУ остается мощно укрепленный район в северо-восточной части города, где преобладает высотная застройка. Продолжаются бои в Димитрове, в то время как в Гнатовке и Роге идут операции по зачистке. По оценкам украинских экспертов, дальнейшие успехи российских войск под Красноармейском могут создать угрозу тактического окружения для группировки ВСУ в Димитрове.
Константиновское направление
Тяжелые бои идут у Иванополья, севернее Александро-Шультино и в районе Предтечино. Отмечается, что российские силы постепенно накапливают резервы на территории Константиновки.
Гуляйпольское направление
Не утихает сражение за Успеновку, где ВС РФ демонстрируют тактические успехи, в том числе и в районе Вишнёвого. Кроме того, вечером 5 ноября беспилотники атаковали мост через реку Волчью в Васильковке, нанеся ему серьезные повреждения, однако конструкция устояла.
Запорожский участок
Сохраняется сложное позиционное противостояние в районе Приморского и Степногорска, куда ВСУ стягивают свежие подразделения для усиления обороны. Линия фронта в районе Орехова, у Малой Токмачки и Новоданиловки, существенных изменений не претерпела.
Херсонское направление
Продолжается активная контрбатарейная борьба. По острову Карантинный, где расположены позиции ВСУ, был нанесен удар из реактивных систем залпового огня. В то же время, сообщается об обстрелах более чем 10 населенных пунктов на левом берегу Днепра. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.
Сумское направление
В приграничной зоне, у Тёткино, российские войска атаковали позиции противника в районе Павловки. В районе Андреевки, Кондратовки и Варачино были успешно отражены контратаки со стороны ВСУ.