В Минобороны сообщили о сдаче в плен украинских бойцов в ДНР

06 ноября 2025, 09:01

МО России: брошенные командованием боевики ВСУ в Красноармейске сдались в плен

Фото: iStock/Sinenkiy

В Минобороны России заявили, что брошенные командованием украинские боевики добровольно сдались в плен в Красноармейске.