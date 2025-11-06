В Минобороны сообщили о сдаче в плен украинских бойцов в ДНР
В Минобороны России заявили, что брошенные командованием украинские боевики добровольно сдались в плен в Красноармейске.
Военнослужащие группировки «Центр» взяли в плен солдат 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые оказались в окружении в Красноармейске ДНР. Украинские бойцы сдались российским военным добровольно, так как командование ВСУ оставило их без поддержки, и они больше не могли выдерживать обстрелы артиллерии и беспилотников, как сообщили в Минобороны.
Из-за окружения у них закончились продукты, медикаменты и боеприпасы, добавили в ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
