Костюм польского школьника на Хэллоуин привел в ужас украинцев

06 ноября 2025, 02:16

В Польше школьник надел на Хэллоуин костюм российского военного

Фото: istockphoto / fortton

Польский подросток пришел в школу на Хэллоуин в костюме солдата российской армии. Об этом сообщил Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».