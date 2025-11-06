Костюм польского школьника на Хэллоуин привел в ужас украинцев
Польский подросток пришел в школу на Хэллоуин в костюме солдата российской армии. Об этом сообщил Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Согласно полученным данным, этот случай зафиксирован в одном из учебных заведений города Вроцлав. На фото школьник стоит в военной форме ВС РФ, на которой изображен флаг страны и отличительная символика СВО. При этом молодой человек чувствовал себя совершенно нормально, находясь среди других учеников в хэллоуинских костюмах.
Фотография польского юноши быстро разлетелась по социальным сетям. Больше всего этот образ затронул украинских пользователей, которые осудили костюм и назвали его провокационным.
Ранее голливудская звезда Анджелина Джоли приехала с незапланированным визитом в Херсон, но не смогла отстоять своего украинского водителя, который теперь готовится к мобилизации.
Читайте также: