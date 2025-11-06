В Польше выросло число преступлений против украинцев
Число преступлений против украинцев в Польше, совершенных на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние несколько лет выросло более чем на 66%. Об этом сообщает Onet со ссылкой на данные местной полиции.
В период с 1 января по 31 июля 2025 года зафиксировано 543 случая преступлений на почве предвзятости. Это на 159 больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 384 таких случая. По информации Главного управления полиции, рост составил 41%, сообщила представитель ведомства Виолетта Шубска.
За первые семь месяцев текущего года наибольшее количество преступлений совершено по статье 190, пункту 1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за угрозы в адрес человека. Всего с января по июль зарегистрировано 322 подобных случая.
На втором месте по числу зарегистрированных правонарушений оказались деяния, связанные с уничтожением имущества, нередко на почве национальной неприязни. В 2024 году таких преступлений было 421, а с января по июль 2025 года их количество сократилось до 306.
В начале 2025 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность усталостью населения страны от конфликта на Украине, в том числе из-за прибывших украинских беженцев, которые проживают в комфортабельных условиях, включая пятизвездочные отели.
