06 ноября 2025, 08:06

Onet: в Польше выросло число преступлений против украинцев

Фото: iStock/Ruma Aktar

Число преступлений против украинцев в Польше, совершенных на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние несколько лет выросло более чем на 66%. Об этом сообщает Onet со ссылкой на данные местной полиции.