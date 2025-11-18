«Символ украинской эротики»: тайный роман с Зеленским, побег из-за СВО и страшная болезнь. Что скрывала звезда «Сватов» Руслана Писанка?
Руслана Писанка появилась на украинском телевидении в удачное время – тогда эфир переживал обновление и нуждался в новых лицах. Яркая и темпераментная актриса быстро стала секс-символом страны, а также любимицей Владимира Зеленского, с которым ей приписывали служебный роман. Как ей удалось сделать шоу из обычного прогноза погоды, почему она отказывалась худеть ради ролей и как получила известность на российском телевидении – читайте в материале «Радио 1».
Секс-символ Украины и ведьма
Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве, в семье выдающегося хроникёра. Отец будущей актрисы снимал документальные кадры в самых горячих точках планеты – от зоны Чернобыльской АЭС до Афганистана, Вьетнама и США. Спустя годы телезвезда вспоминала, что его работы до сих пор цитируют современные документалисты.
Выросшая в такой творческой среде, она просто не могла пройти мимо телевидения. После школы Писанка попыталась поступить в Щукинское театральное училище в Москве, однако ей отказали, посоветовав сначала сбросить лишний вес. Таким непрошеным советам киевлянка следовать не стала. В итоге она вернулась на родину, где некоторое время работала на телевидении, а затем поступила в Киевский Государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого (ныне – Национальный университет театра, кино и телевидения) на факультет режиссуры.
Параллельно с учёбой она стала сниматься в кино. Настоящую известность она получила благодаря своей смелости – актриса решилась на откровенную сцену в экранизации новелл Боккаччо. Фильм мгновенно выстрелил, и начинающая актриса стала символом украинской эротики. Предложения от режиссёров начали следовать одно за другим, однако теперь Писанка стала куда более избирательной и осторожной.
Настоящий успех ей принесла роль в фильме «Москаль-чародей», за которую её удостоили государственной премии. Затем появились яркие образы в «Чёрной раде» и легендарном «Огнём и мечом», где она сыграла ведьму. Позже критики назвали Писанку живым воплощением украинского мифа о лесных мавках.
«Пленительная русалка»: как Писанка сделала шоу из прогноза погоды
В конце 90-х, когда актрису пригласили вести вечерний прогноз погоды, мало кто мог представить, что будничная программа превратится в национальный феномен. Пышноволосая ведущая с бархатным голосом сделала из выпуска настоящее шоу. Она отказалась худеть ради телевизионных трендов и стала одной из первых публичных фигур, продвигавших бодипозитив в украинском эфире.
Писанка вела прогноз погоды в течение семи лет, и каждое её появление на экране превращалось в целое событие. Украинские домохозяйки бросали дела, чтобы увидеть новые наряды ведущей, а мужчины гадали, какую часть карты на этот раз закроют впечатляющие формы звезды. Телевизионщики ловко использовали этот интерес, сделав образ «пленительной русалки» почти что фирменным.
Параллельно актриса активно снималась в рекламе и участвовала в фотосессиях для журналов, подчёркивая свою женственность и самоиронию.
Появление на российских телеэкранах
Популярность привела её и на российское телевидение. На НТВ Писанка вела программы «Принцип домино» и «Страна советов». Несмотря на разный формат, она чувствовала себя в кадре уверенно. Однако взаимодействие с остроумным и нередко язвительным Львом Новожёновым оказалось непростым: дуэт не сложился, и проект закрыли в 2004 году – перед началом «оранжевой революции» на Украине. Позже актриса признавалась, что в Москве ей приходилось нелегко, поскольку конкуренция была намного жёстче, чем в Киеве. Но, несмотря на это, ей всё же удалось прочно закрепиться на федеральных телеканалах.
Служебный роман с Владимиром Зеленским
С Владимиром Зеленским Писанка впервые встретилась в начале 2000-х. Она участвовала в его мюзиклах «Три мушкетёра» и «Как казаки…», а позже вела вместе с ним реалити-шоу «Служебный романс». В 2010 году ей досталась роль в культовом сериале «Сваты», где она сыграла вожатую «Артека». Появилась Писанка и в комедийном фильме «Ржевский против Наполеона», где Зеленский исполнил роль французского императора.
Такое тесное сотрудничество Писанки и Зеленского сразу же стало поводом для сплетен. Коллегам приписывали роман, однако подтверждения этому нет. К тому же, Зеленский с 2003 года женат на сценаристе студии «Квартал-95» Елене, с которой до свадьбы состоял в восьмилетних отношениях.
Личная жизнь
За кадром Руслана была более скромной, чем её экранные героини. Долгое время она встречалась с оператором, однако отношения разрушили ревность и попытки партнёра диктовать ей, какой должна быть её внешность. Писанка призналась, что окончательно ушла, когда поняла, что теряет себя.
Своего будущего мужа актриса встретила на просторах Интернета. В соцсетях она познакомилась с Игорем Исаковым, который не только не боялся её популярности, но и стал её надёжной опорой. Ради неё он переехал в Киев, а она приняла его сына как родного. Их свадьба прошла тихо, без лишнего внимания.
Позже пара вместе участвовала в телепроекте о похудении. Писанка всегда славилась своими роскошными формами, но в какой-то момент поняла, что здоровье важнее. За восемь месяцев она сбросила 42 килограмма, поразив зрителей новым образом.
Последние годы
Весной 2022 года, после начала российско-украинского конфликта, Писанка вместе с семьёй перебралась в Германию. На тот момент она уже боролась с агрессивной формой рака, однако болезнь победила. 19 июля того же года одной из самых узнаваемых и любимых украинских актрис не стало. Супруг был рядом с ней до самого конца.