«Последний плевок в гроб Мастера»: Три брака Эльдара Рязанова и посмертный скандал из-за места на кладбище
Эльдар Рязанов — легендарный режиссёр, чьи фильмы стали настоящей классикой. Его творчество подарило зрителям незабываемые кинокартины, полные тонкой иронии, лиризма и глубоких чувств. За яркой творческой биографией стояла сложная, полная взлётов и падений личная жизнь. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь Эльдара РязановаЭльдар Рязанов родился 18 ноября 1927 года в Самаре. После школы он мечтал о путешествиях и даже пытался поступить в Одесское мореходное училище, но судьба распорядилась иначе. В 1944 году он за компанию с другом, подал документы во ВГИК и поступил в мастерскую Григория Козинцева. Учёба давалась нелегко, и его даже хотели отчислить, однако он проявил настойчивость и в 1950 году окончил институт с отличием.
Его дипломной работой стал документальный фильм «Они учатся в Москве». После института Рязанов несколько лет снимал документальное кино, объездив Дальний Восток и другие уголки страны. Переломным моментом стал 1955 год, когда он перешёл на киностудию «Мосфильм» и по настоянию её главы, Ивана Пырьева, взялся за съёмки комедии «Карнавальная ночь» (1956). Фильм был холодно встречен художественным советом, но выпущен в прокат. Лента получила оглушительный успех, собрав у экранов более 45 миллионов зрителей и сделав Рязанова знаменитым.
В 1960-е годы сформировался творческий коллектив его единомышленников: сценарист Эмиль Брагинский, композитор Андрей Петров и плеяда блестящих актёров. Именно этот тандем создал большинство фильмов, вошедших в золотую коллекцию российского кинематографа. Картины «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» стали бессменными хитами, а фразы и песни из них ушли в народ, оставаясь актуальными и сегодня.
Личная жизнь режиссера Эльдара РязановаЗа кадром жизнь режиссёра была не менее насыщенной, чем в его мелодрамах. Рязанов был женат трижды. Со своей первой супругой, Зоей Фоминой, он познакомился ещё в студенческие годы во ВГИКе, и их брак продлился около четверти века. В этом союзе в 1951 году родилась единственная дочь режиссёра, Ольга. Несмотря на появление ребёнка и уважение супругов друг к другу, Рязанов не смог устоять перед новым сильным чувством к давней знакомой Нине Скуйбиной.
Роман режиссёра и редактора «Мосфильма» зародился на съёмках фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Нина недавно овдовела, а Эльдар состоял в браке с Зоей. Их отношения, полные внутренней борьбы и счастья, длились десять лет, прежде чем они официально поженились в 1979 году. Для Рязанова Нина стала не только женой, но и творческой опорой. Она была его главным редактором и советчиком, умела сгладить конфликты на съёмочной площадке и создавала для него уютный дом.
Именно в браке с Ниной режиссер снял свои лучшие фильмы, а их союз казался окружающим идеальным. Эта любовь оборвалась трагически. В 1993 году у Нины Скуйбиной диагностировали онкологическое заболевание в последней стадии. Несмотря на все усилия Рязанова, который возил её на лечение в Германию, в мае 1994 года её не стало.
Смерть Нины погрузила Эльдара Александровича в глубокую депрессию. Спасательным кругом для него стала Эмма Абайдуллина, журналистка, с которой он познакомился ещё в 1987 году на Московском кинофестивале. Спустя всего год после кончины Нины Рязанов и Абайдуллина поженились, что вызвало недоумение в их окружении. Этот брак был основан не на страсти, а на взаимной потребности. Для одинокого и не умевшего жить самостоятельно режиссёра Эмма стала незаменимой помощницей, которая вернула его к жизни. Виктория Токарева в интервью kp.ru так описывала этот союз:
«Эльдар остался один с разорванным сердцем. Он тонул, и ему нужен был спасательный круг. И Эмме тоже нужен был спасательный круг, и она за него уцепилась».Она оберегала его, редактировала сценарии и сопровождала на всех съёмках. Своим вниманием Эмма намного продлила ему жизнь, полностью посвятив себя заботе о муже.
.
Болезнь, смерть и прощание с великой звездой киноПоследние годы жизни Эльдар Рязанов тяжело болел. В августе 2015 года ему сделали профилактическую чистку сосудов, а в сентябре и октябре он проходил лечение в больнице. 21 ноября 2015 года его снова госпитализировали. Состояние режиссёра было крайне тяжёлым: ему диагностировали двустороннюю пневмонию, которая развилась на фоне острой сердечной и лёгочной недостаточности. Через несколько дней, 30 ноября 2015 года, на 89-м году жизни сердце Эльдара Александровича остановилось. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Прощание с режиссёром состоялось в Центральном доме литераторов, после чего его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Скандал с неисполнением воли усопшегоСкандал с отказом исполнить последнюю волю Эльдара Рязанова о захоронении стал одним из самых горьких и обсуждаемых эпизодов, омрачивших прощание с режиссером. Хотя официального завещания на этот счет не существовало, его желание было хорошо известно близким.
Эльдар Александрович пережил свою вторую жену, Нину Скуйбину, на 21 год. После ее смерти режиссер лично добился через Наину Ельцину разрешения похоронить Нину на престижном Новодевичьем кладбище, что было непростой задачей. Эльдар Рязанов распорядился вырыть могилу Нине Скуйбиной на метр глубже, чем положено. Режиссёр хотел упокоиться рядом с женой, когда придёт его время, и даже поставил памятник в виде разломленного на две части камня: справа — табличка Нины, слева — для себя.
По свидетельству актера Станислава Садальского, тело режиссера «не успело остыть», как его третья жена, Эмма Абайдуллина, начала действовать. Она, по его словам, обратилась к Никите Михалкову с просьбой помочь организовать для мужа отдельную могилу, что и было сделано. Этот шаг многими был воспринят как предательство, усугубленное тем, что, по утверждению Садальского, Рязанов «презирал» Михалкова и открыто называл его «жлобом».
Поступок вдовы вызвал шквал критики в медиа-пространстве. Садальский озаглавил свой гневный пост в блоге «Последний плевок последней жены в гроб Мастера». Общественность и поклонники были шокированы тем, что последнее желание гения отечественного кинематографа было проигнорировано. Точные мотивы Эммы Абайдуллиной известны были только ей. Однако время внесло ясность.
Прожив с Рязановым более 20 лет, будучи его верной соратницей и опорой долгие годы, она желала найти последний приют вместе с ним. Захоронение в одной могиле с Ниной Скуйбиной исключало эту возможность. Организовав отдельное место погребения режиссера, она создала пространство, где могла бы быть упокоена и сама, что в итоге и произошло в 2024 году.