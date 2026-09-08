«Ситуация изменится»: Политолог объяснил, сможет ли Европа компенсировать Киеву потерю американской поддержки

08 сентября 2026, 11:31

Политолог Гришанов: Европа не сможет компенсировать Киеву потерю поддержки США

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Визиты американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев не привели к мгновенному прорыву, однако Кремль сохраняет оптимизм. Чем предложения США, изложенные на встрече с Владимиром Путиным, отличались от достигнутых в 2025 году договорённостей в Анкоридже — не раскрыто, однако РФ высоко ценит миротворческие усилия американских переговорщиков, а Путин лично говорил, что признателен Дональду Трампу за стремление к миру.





Главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО, политолог Антон Гришанов в беседе с «Радио 1» объяснил, что ключевой тормоз процесса — отсутствие внутреннего запроса на мир в украинском обществе.





«Продолжается переговорный процесс, однако надеяться на быстрое завершение конфликта не приходится. Сохраняются в силе договорённости в Анкоридж. Идёт серьёзная дипломатическая работа, нацеленная на поиск некоего плана дорожной карты, но она займёт ещё довольно долгое время», — сказал он.

«Киевское руководство пребывает в иллюзиях и цепляется за покровительство кураторов. Поэтому мы сталкиваемся с серьёзными препятствиями. Сможет ли Европа компенсировать Киеву потерю американской поддержки, если Вашингтон решит свернуть помощь — вряд ли. В плане разведданных, военных поставок и участия ВПК у Европы нет технических возможностей в обозримой перспективе — ни краткосрочной, ни даже среднесрочной — занять эту нишу», — объяснил он.

«Главной причиной застоя, по мнению аналитика, является поведение Владимира Зеленского, который чувствует себя уверенно из-за отсутствия давления снизу. Украинские граждане выходят на площади против коррупции, но почему-то не выходят за мир. До тех пор, пока на Украине не возникнет этого запроса на переговоры, серьёзных сдвигов мы не увидим. Ситуация может измениться под влиянием "уличного импульса" или раскола элит, который пока не вышел на критическую траекторию. Украинское общество, к сожалению, в значительной мере фашизировано пропагандой. Понадобится время, чтобы трансформировать его в сторону миротворческих устремлений», — резюмировал эксперт.