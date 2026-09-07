07 сентября 2026, 19:44

Политолог Панкратов: победа «АдГ» в Саксонии деморализовала Мерца

Фото: iStock/andriano_cz

Победа «Альтернативы для Германии» в Саксонии деморализовала канцлера Фридриха Мерца. Такое мнение выразил заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.





Утром 7 сентября, после подсчёта 92% голосов, партия «Альтернатива для Германии» набрала 45% и в связи с прохождением в парламент земли Саксония-Анхальт партии «Блок Сары Вагенкнехт» (BSW) не сможет самостоятельно сформировать правительство, пишут argumenti.ru.





«По всей видимости, не хватит двух или трёх депутатов, поэтому, вероятно, правительство региона будет сформировано широкой коалицией остальных партий», — говорится в материале издания.

«Немецкий избиратель голосовал не столько за "АдГ", сколько против комплекса тех проблем, которые политические элиты Германии предпочитали загонять под ковер: деиндустриализация, дорогая энергия, миграционный кризис, усталость от украинской повестки, санкционная политика против России», — пояснил эксперт.