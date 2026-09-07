Политолог оценил победу «Альтернативы для Германии» в Саксонии
Политолог Панкратов: победа «АдГ» в Саксонии деморализовала Мерца
Победа «Альтернативы для Германии» в Саксонии деморализовала канцлера Фридриха Мерца. Такое мнение выразил заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.
Утром 7 сентября, после подсчёта 92% голосов, партия «Альтернатива для Германии» набрала 45% и в связи с прохождением в парламент земли Саксония-Анхальт партии «Блок Сары Вагенкнехт» (BSW) не сможет самостоятельно сформировать правительство, пишут argumenti.ru.
«По всей видимости, не хватит двух или трёх депутатов, поэтому, вероятно, правительство региона будет сформировано широкой коалицией остальных партий», — говорится в материале издания.
При этом Христианско-демократический союз во главе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем набрал только 17,2% голосов избирателей.
По словам Панкратова, победа «АдГ» в Саксонии-Анхальт является прямым сигналом Берлину о том, что прежняя модель управления страной стремительно теряет легитимность. Мерц сейчас полностью деморализован, уверен эксперт.
«Немецкий избиратель голосовал не столько за "АдГ", сколько против комплекса тех проблем, которые политические элиты Германии предпочитали загонять под ковер: деиндустриализация, дорогая энергия, миграционный кризис, усталость от украинской повестки, санкционная политика против России», — пояснил эксперт.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он уточнил, что антироссийские санкции ударили по немецкой экономике. Кроме того, общество устало от грубого навязывания культурно-идеологических норм новых европейских ценностей. «АдГ» предложила немцам четкую и понятную альтернативу: меньше влияния Брюсселя, меньше военной активности, больше национального прагматизма.